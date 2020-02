Condividi su

Nuovi codici tributo Agenzia delle Entrate: le istruzioni e chi deve seguirle

Con la risoluzione numero 4 del 4 febbraio, l’Agenzia delle Entrate rende noti i nuovi codici tributo che bisognerà utilizzare per i versamenti tramite F24 conseguenti alle comunicazioni sul mancato pagamento dei debiti contratti con l’erario.

Nuovi codici tributo: chi può utilizzarli

Se la rettifica segnalata dall’Agenzia viene ritenuta corretta si potranno continuare a utilizzare le coordinate di pagamento come indicate nella comunicazione. Infatti, come specificato proprio dall’AdE, i nuovi codici tributo servono esclusivamente al contribuente che intende pagare il debito erariale solo per una quota dell’importo totale richiesto: i nuovi codici identificano diverse tipologie di soggetti e di attività e si riferiscono di volta in volta al recupero dell’imposta, degli interessi o delle sanzioni amministrative.

In ogni caso, il modello F24 dovrà essere completato nella sezione “Erario” e, dopo aver indicato sempre nell’apposita colonna gli “Importi a debito versati”, sarà necessario specificare anno di riferimento e “Codice atto” per come risultano dalla comunicazione sul mancato pagamento.

Ecco quali sono

6880 per il versamento spontaneo a seguito di comunicazione ex 36-bis del credito d’imposta relativo ai versamenti effettuati in favore dei fondi speciali per il volontariato istituiti presso le regioni;

6881 per il recupero del credito d’imposta per adeguamento tecnologico di 100 euro, previsto dall’articolo 21-ter del dl 78/2010. Si tratta del credito d’imposta concesso, una sola volta, ai contribuenti con un volume d’affari non superiore a euro 50 mila, per le spese per adeguamento tecnologico necessarie per poter ottemperare agli obblighi di trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute (cosiddetto Spesometro), introdotti dall’articolo 21 dello stesso decreto legge, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle liquidazioni periodiche Iva, introdotta dall’articolo 21-bis del medesimo decreto legge;

6882 per il recupero del credito d’imposta di 50 euro concesso dall’art. 21-ter, comma 5, del DL 78/2010. Si tratta di un ulteriore credito d’imposta una tantum, concesso ai medesimi soggetti ai quali poteva essere riconosciuto il credito in misura pari a euro 100 di cui sopra, che hanno esercitato l’opzione per la trasmissione telematica “anticipata” dei corrispettivi;

6892 per il recupero del credito d’imposta per interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, cosiddetto sport bonus, di cui all’articolo 1, comma 363, della legge 205/2017;

6894 per il recupero della cosiddetta tax credit librerie istituito dall’art.1, comma 319, della medesima legge.

