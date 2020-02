Condividi su

Assunzioni Amazon 2020: due nuove sedi in Italia. Ecco i luoghi

Assunzioni Amazon, ultime notizie sulle offerte di lavoro proposte dal colosso dell’e-commerce. A breve è infatti prevista l’apertura di due nuove sedi nel nostro Paese e questo significa che si sta per avviare una campagna di reclutamento importante, ottima notizia per chi cerca un lavoro. In tutto dovrebbero essere circa 1.400 i posti di lavoro che verranno a crearsi, dislocati tra le due nuove sedi di lavoro ed entro 3 anni dall’apertura. Con questi nuovi posti da occupare, saranno in tutto 8.300 le unità alle dipendenze di Amazon in Italia. Amazon, si legge in una nota, ha già investito 4 miliardi nel nostro Paese in questo primo decennio di operatività italica e con le nuove occupazioni aumenterà il bacino di investimento di ulteriori 140 milioni di euro.

Assunzioni Amazon: due nuove sedi in Italia, ecco dove

I due nuovi centri di distribuzione che Amazon aprirà in Italia saranno locati uno al nord e uno al centro. Il primo si troverà tra i comuni di Castelguglielmo e San Bellino, in provincia di Rovigo, mentre il secondo sarà situato a Colleferro, in provincia di Roma.

Le nuove risorse saranno ripartite in questo modo:

Castelguglielmo : 900 posti (contratto a tempo indeterminato);

: 900 posti (contratto a tempo indeterminato); Colleferro: 500 posti (contratto a tempo indeterminato).

Assunzioni Amazon: le reazioni

L’obiettivo di questa espansione consiste nel “far fronte alla domanda crescente di ordini da parte dei clienti” e per “ampliare l’offerta di prodotti e supportare al meglio le piccole e medie imprese che vendono su Amazon.it e si appoggiano al servizio Logistica di Amazon”.

Il Vicepresidente di Amazon Operations in Europa, Roy Perticucci, ha mostrato la propria soddisfazione per l’apertura dei due nuovi centri di distribuzione nel Veneto e nel Lazio. “Nel 2020 celebriamo i dieci anni dal nostro arrivo in Italia, periodo in cui abbiamo destinato considerevoli investimenti a questo Paese dato lavoro a migliaia di persone qualificate, che ricevono una retribuzione competitiva e benefit sin dal primo giorno”.

Le posizioni aperte a Colleferro e Castelguglielmo

Intanto, recandosi sulla pagina delle carriere sul sito di Amazon, è già possibile visualizzare le posizioni aperte attualmente disponibili: qui le trovate su Colleferro e qui su Castelguglielmo.

