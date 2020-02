Condividi su

Chi vuol essere milionario: anticipazioni stasera 12 febbraio 2020

Suspense, trepidazione e divertimento, queste le caratteristiche principali di Chi vuol essere milionario? Il fortunato game show, onda oggi 12 febbraio 2020 dalle 21:39 su Canale 5, approda ad un nuovo ed entusiasmante appuntamento che terrà sicuramente incollati davanti al piccolo schermo i telespettatori.

Punto di forza del programma e infatti la sua capacità di intrattenere e coinvolgere il pubblico che domanda dopo domanda segue con curiosità il percorso del concorrente determinato a conquistare l’ambito premio finale la cui ingente somma potrebbe cambiare per sempre la propria vita. Ma vediamo insieme cosa ha in serbo per noi Chi vuole essere milionario?

L’edizione 2020 dell’amata trasmissione ci ha già regalato tante emozioni con Enrico Remigio. L’uomo, trentenne originario di Popoli, piccola cittadina in provincia di Pescara, pur vivendo e lavorando oramai da anni a Bangkok appena è venuto a sapere dei casting del noto quiz è tornato in patria ed ha partecipato alle selezioni. La sua determinazione è stata poi premiata e il sogno di partecipare al programma si è realizzato. Il protagonista di Chi vuol essere milionario ha poi risposto correttamente a ben quattordici domande e il 29 gennaio Gerry Scotti ha letto al concorrente il quindicesimo quesito: Cosa lasciò scritto sul suolo lunare Gene Cernan, l’ultimo uomo che mise piede sulla Luna? Come di consueto, le opzioni erano quattro: Il simbolo della pace, God Bless America, Gene Was Here, Le iniziali della figlia. Dopo aver riflettuto con estrema attenzione, Enrico ha scelto quest’ultima decretando così la sua vittoria e lasciando il pubblico senza parole.

Tra poche ore quindi si riapriranno le porte di Chi vuol essere milionario e un nuovo giocatore proverà a portare a termine l’ardita impresa supportato dal brillante presentatore lombardo che lo guiderà in questo viaggio a tappe. Il concorrente inoltre avrà a disposizione come aiuti: Il 50 e 50, Chiedilo al tuo esperto in studio, Chiedilo a Gerry e Switch /cambio domanda. Tutto questo e molto altro dalle 21:39 su Canale 5.

