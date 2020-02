Il bollo auto 2020 in Lombardia si paga con lo sconto per chi sceglie la domiciliazione bancaria. E questo dà i risultati, come il calo dell’evasione.

Bollo auto 2020 ed evasione fiscale in calo. I dati in Lombardia

Il bollo auto 2020 in Lombardia si paga con lo sconto: -15% per chi opta per la domiciliazione bancaria. E i dati sono a favore di un altro importante elemento: l’evasione fiscale, che stando ai numeri emersi risulta essere in riduzione. La domiciliazione bancaria del bollo auto prevede anche altri vantaggi, e non solo dal punto di vista economico: prima di tutto si paga solo 1 euro di commissione (rispetto alle altre modalità di pagamento che prevedono commissioni più elevate) e in secondo luogo non bisogna ricordare ogni anno la scadenza dell’imposta ed entro quale mese pagare, perché il versamento avverrà in automatico.

Bollo auto 2020: evasione fiscale in calo

Dello sconto del 15% sul pagamento del bollo auto ne abbiamo già parlato in quest’articolo. Anche la Campania ha seguito l’esempio virtuoso, applicando però lo sconto al 10%, la stessa percentuale della Lombardia fino a qualche tempo fa. I dati sembrano dare ragione a questa politica. Stando ai dati, infatti, nel mese di gennaio la domiciliazione bancaria è stata scelta da 110.073 persone e da 1.444 persone giuridiche, con un incremento rispettivamente del 29% e del 359%. Il versamento complessivo è stato di 18.689.035,71 euro, con un risparmio medio di 29,41 euro. Il risparmio effettivo è stato di 3,28 milioni di euro, come riportato dall’assessore al Bilancio della Regione Lombardia, Davide Caparini. “Tra i vantaggi anche zero stress per le code agli sportelli”, ha affermato, “a tutto vantaggio della qualità della vita. Registriamo un forte calo di emissione di avvisi di mancato pagamento, un trend che è indice di una netta diminuzione della cosiddetta evasione inconsapevole”, ovvero quella dovuta a dimenticanze.

Bollo auto 2020 in scadenza il 31 marzo? Ancora pochi giorni per scegliere la domiciliazione bancaria

Per avere diritto allo sconto occorre far pervenire il mandato di pagamento alla Regione entro il giorno 15 del mese di scadenza o entro la fine del mese precedente a quello della scadenza. Mancano dunque ancora pochi giorni per poter richiedere la domiciliazione bancaria e poter usufruire dello sconto per chi ha il bollo in scadenza il 31 marzo.

