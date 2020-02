Condividi su

Allied – Un’ombra nascosta: trama, cast e anticipazioni del film stasera

Amate le emozioni forti? Allora Allied – Un’ombra nascosta potrebbe fare al caso vostro! La pellicola del 2016, in onda stasera 13 febbraio 2020 dalle 21.21 su Canale 5, è stata diretta Robert Zemeckis, regista e produttore cinematografico statunitense che ha firmato opere come Ritorno al futuro, Chi ha incastrato Roger Rabbit, La morte ti fa bella, Forrest Gump, Le verità nascoste e Cast Away.

Il lungometraggio ad alta tensione, sceneggiato da Steven Knight e prodotto da GK Films, Paramount Pictures, ha potuto contare sulle musiche di Alan Silvestri, la fotografia di Don Burgess mentre il montaggio è stato affidato a Mick Audsley e Jeremiah O’Driscoll. Il thriller inoltre ha ottenuto una candidatura a premio Oscar, una a Razzie Awards e incassato al botteghino in Italia 4,9 milioni di euro nelle prime 4 settimane di programmazione. Ma qual è la sinossi di Allied?

Allied – Un’ombra nascosta: trama e anticipazioni del film stasera

Allied è ambientato nel 1942 e segue le vicende dei due agenti Max Vatan e Marianne Beausejour. Abituati al pericolo, la coppia di professionisti è impegnata in una pericolosa missione sotto copertura che ha come obiettivo l’assassinio di un ambasciatore tedesco. L’omicidio deve necessariamente avvenire durante un evento mondano a Casablanca a cui la vittima parteciperà ma per non destare sospetti i protagonisti fingono di essere marito e moglie.

Giunto il fatidico giorno, Vatan e Beausejour riescono ad introdursi al ricevimento e portare a termine l’impresa. Il tempo trascorso insieme però ha fatto in modo che i due agenti si conoscessero e stringessero un legame così forte da sfociare in un sentimento d’amore. Terminato il loro compito, la coppia si trasferisce a Londra, convola a nozze e vive la gioia del primo figlio. A turbare questo magnifico quadretto ci pensano i superiori di Max convinti che la donna sia in realtà una spia tedesca. Come finirà Allied?

Il cast del film

In Allied Brad Pitt interpreta Max Vatan mentre Marion Cotillard è Marianne Beausejour. Jared Harris veste i panni di Frank Heslop, Matthew Goode quelli di Guy Sangster e Lizzy Caplan è Bridget Vatan. Anton Lesser recita la parte di Emmanuel Lombard, Daniel Betts quella di George Kavanagh è l’ufficiale S.O.E.

Hanno partecipato al film anche Thierry Frémont nel ruolo di Paul Delamare, August Diehl in quello di Hobar e Camille Cottin è Monique. Completano il cast Charlotte Hope nelle vesti di Louise e Marion Bailey in quelle della sig.ra Sinclair.

