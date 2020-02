Condividi su

Frosinone-Perugia: probabili formazioni, pronostico e quote

Uno dei match in calendario nella ventiquattresima giornata di Serie B è Frosinone-Perugia, che si disputerà domenica 16 febbraio alle ore 15:00 allo stadio Stirpe.

I padroni di casa del Frosinone occupano attualmente la quarta piazza in classifica in attesa del weekend, ma hanno gli stessi punti della seconda e della terza. Si giocano dunque la promozione diretta i canarini, che dopo un avvio di campionato tutt’altro che positivo sono riusciti finalmente ad ingranare trovandosi ora in zone più consone per le loro potenzialità. Nelle ultime cinque uscite di campionato, i ragazzi di Nesta hanno raccolto tre successi e due pareggi, mentre in casa nelle ultime tre sono usciti con il bottino intero una volta soltanto.

Ambizioni di alta classifica anche per il Perugia del ritrovato Cosmi, nonostante l’ultimo periodo parli di tre ko e due vittorie. Il nono posto momentaneo in graduatoria alla vigilia del turno non rende giustizia a una squadra costruita per la promozione diretta: l’obiettivo playoff è dunque il minimo sindacabile. Il Grifone segna poco e in trasferta soffre, avendo lontano dal Curi un rendimento da metà classifica: la sfida ai ciociari si annuncia dunque più che mai proibitiva.

Le probabili formazioni di Frosinone-Perugia

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Krajnc, Ariaudo, Szyminski; Salvi, Haas, Rohden, Maiello, Beghetto; Dionisi, Ciano

PERUGIA (3-5-2): Vicario; Rosi, Gyomber, Angella; Nzita, Nicolussi, Konaté, Mazzocchi, Falzerano; Iemmello, Falcinelli

Le quote e il pronostico del match

Per Frosinone-Perugia, i bookmakers quotano la vittoria dei padroni di casa a 1.79, il pareggio a 3.30 e la vittoria degli ospiti a 4.90. Tra le altre quote troviamo l’Over 1.5 a 1.33, l’Over 2.5 a 2.09, l’Under 3.5 a 1.25 e l’Under 2.5 a 1.70. Infine, Goal a 1.93 e No Goal a 1.78.

Andando contro pronostico si potrebbe tentare una giocata con quota Goal, ricordando però che nelle ultime cinque il Frosinone ha preso gol solo in una partita e il Perugia lo ha trovato in due match soltanto.

