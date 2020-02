Condividi su

Empoli-Pisa: probabili formazioni, pronostico e quote

Il posticipo domenicale della ventiquattresima giornata di Serie B è il sentitissimo derby Empoli-Pisa, in programma domenica 16 febbraio alle ore 21:00 allo stadio Castellani.

Finalmente l’Empoli sembra vedere la luce in fondo al tunnel: infatti gli azzurri hanno conquistato due successi nelle ultime due partite, con il nuovo ed ennesimo cambio in panchina che ora sembra dare finalmente i suoi frutti. La classifica piange ancora, ma l’equilibrio strepitoso in cadetteria può far ribaltare tutto in pochissime settimane, sia nel bene che nel male. Ora la sfida nel derby per continuare a volare.

Il Pisa è avversario tutt’altro che morbido, come dimostrano la vittoria e i quattro pareggi delle ultime cinque uscite, arrivati peraltro anche contro squadre del calibro di Chievo, Benevento e Frosinone. L’obiettivo della salvezza sembra ampiamente alla portata dei nerazzurri e la voglia di derby è tantissima: lo dimostra la volatilizzazione dei biglietti per il settore ospiti, andati a ruba in una ventina di minuti. La sconfitta all’ultimo istante del match d’andata brucia ancora e stoppare i sogni di risalita dei corregionali è un obiettivo.

LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO SPORTIVO

Le probabili formazioni di Empoli-Pisa

EMPOLI (4-3-3): Brignoli; Romagnoli, Sierralta, Balkovec, Fiamozzi; Frattesi, L.Ricci, Henderson; Tutino, Mancuso, Bajrami

PISA (4-3-1-2): Gori; Caracciolo, Benedetti, Lisi, Birindelli; Gucher, Marin, Pinato; Siega, Vido, Masucci

Le quote e il pronostico del match

Secondo i bookmakers, in Empoli-Pisa la vittoria dei padroni di casa è proposta a 1.83, il pareggio a 3.45 e la vittoria degli ospiti a 4.50. Tra le altre quote abbiamo l’Over 1.5 a 1.30, l’Over 2.5 a 1.96, l’Under 3.5 a 1.29 e l’Under 2.5 a 1.78. Infine, quota Goal a 1.81 e quota No Goal a 1.89.

Difficile in questo caso esprimere un pronostico più di un altro: in questo genere di sfide spesso si assiste a tanto gol, dunque l’Over 2.5 potrebbe essere una buona giocata.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a [email protected]