Sondaggi elettorali Eumetra: Fdi raggiunge il Movimento 5 Stelle

Secondo i sondaggi elettorali Eumetra elaborati il 10 febbraio per Affaritaliani.it, Fratelli d’Italia ha raggiunto il Movimento 5 Stelle

Aggancio. Secondo i sondaggi elettorali Eumetra elaborati il 10 febbraio per Affaritaliani.it, Fratelli d’Italia ha raggiunto il Movimento 5 Stelle. Il partito guidato da Giorgia Meloni raccoglierebbe infatti tra l’11 e il 13% dei consensi contro il 12-14% dei pentastellati. Gli altri istituti demoscopici, per ora, hanno solo rilevato segnali di avvicinamento di Fdi ai Cinque Stelle. Eumetra, invece, lo dà già come fatto compiuto. Il sorpasso, tanto agognato da Meloni, potrebbe avvenire già la prossima settimana se Fdi proseguirà la sua crescita.

Il momento positivo di Fdi è controbilanciato nel centrodestra dalla fase di appannamento della Lega. Il sondaggista di Eumetra, Renato Mannheimer, vede il Carroccio stabile tra il 30 e il 33%. La Lega, dunque, rimane prima forza politica. Da tenere d’occhio però, il ritorno al segno più per il Partito Democratico. Galvanizzati dalla vittoria in Emilia Romagna, i dem crescono attestandosi in una forchetta tra il 19 e il 21%.

Brutte notizie per Italia Viva. Matteo Renzi non sarà contento della performance della sua creatura. Iv stenta a decollare e non basta l’esposizione mediatica sulla prescrizione ad invertire il trend. Iv viene data dai sondaggi elettorali Eumetra in discesa tra il 3 e il 5%. Anche Forza Italia vive un momento negativo e scivola tra il 5 e il 7%.

Nelle retrovie, Azione di Calenda è stabile tra l’1 e il 2% mentre La Sinistra tutta insieme vale tra l’1 e il 3%. Numeri bassissimi per +Europa (tra lo 0,5 e l’1,5%). Gli altri partiti sono sondati tutti insieme tra l’8 e il 10%.

La chiusura è dedicato al voto per coalizione. Il centrodestra sfiora il 50% dei consensi. Mannheimer fa notare che Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia “senza considerare l’apporto di altre liste minori collocate nella voce altri, avrebbero in caso di elezioni politiche la maggioranza in Parlamento sia con l’attuale legge elettorale sia con quella proposta dalla maggioranza di governo (proporzionale con sbarramento al 5%)”.

Sondaggi elettorali Eumetra: nota metodologica

In attesa di diffusione.

