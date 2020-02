Condividi su

Serie A, Cagliari-Napoli: probabili formazioni, pronostico e quote

Cagliari-Napoli è il uno degli incroci della 24esima giornata di Serie A. Fischio d’inizio previsto alle ore 18:00 di domenica 16 febbraio alla Sardegna Arena di Cagliari.

Il Cagliari si trova nono in classifica a 32 punti, proviene dalla sconfitta in trasferta contro il Genoa per 1-0 e nelle ultime cinque giornate ha raccolto soltanto tre pareggi e due sconfitte.

Il Napoli è undicesimo in graduatoria con 30 punti e proviene dalla sconfitta in casa contro il Lecce per 2-3. I partenopei sono reduci da due successi e tre ko nelle ultime cinque.

La classifica aggiornata alla giornata 24

Le statistiche del match

La storia recente fra le due squadre è favorevole a quella ospite: nelle ultime dieci partite fra le due formazioni, il Napoli ha fatto registrare 8 vittorie, 1 sconfitta e 1 pareggio.

Il meteo previsto è sereno secondo il sito web della Lega Calcio.

Le probabili formazioni di Cagliari-Napoli

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno, Mattiello, Pisacane, Klavan, Pellegrini, Nandez, Cigarini, Ionita, Pereiro, Joao Pedro, Simeone Allenatore: Rolando Maran

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Allan, Demme, Fabian Ruiz, Callejon, Milik, Insigne Allenatore: Gennaro Gattuso

Lo scontro sarà arbitrato dal signor Daniele Doveri, che sarà assistito dai guardalinee Stefano Del Giovane e Filippo Valeriani. Gli addetti al VAR saranno Gianpaolo Calvarese e l’assistente Alberto Tegoni

Le quote di Cagliari-Napoli

Secondo i bookmakers, la vittoria dei padroni di casa è data a 3.9, mentre la vittoria degli ospiti è quotata 1.9. Per quanto riguarda il pareggio, infine, al momento la quota è 3.75.

Dove vedere il match in streaming e in tv

Cagliari-Napoli potrà essere vista in esclusiva in diretta tv su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

