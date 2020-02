Condividi su

Primark Roma: dove apre, posti di lavoro e negozi

La nota catena di negozi di abbigliamento low cost continua a radicarsi in Italia; dopo l’apertura di alcuni vendita al Nord, è ormai prossima l’inaugurazione di un negozio del marchio a Roma.

Primark: quando apre a Roma?

Ne ha fatta di strada Primark; la sua storia comincia nel 1969, quando aprì il primo negozio a Dublino (con il nome Penneys che ancora oggi è quello utilizzato esclusivamente in Irlanda); due anni dopo il marchio sbarcò nel Regno Unito: il nome Penneys era già utilizzato da un’altra azienda, quindi, si scelse uno “pseudonimo” per il mercato estero. Oggi, Penneys-Primark possiede oltre 370 punti vendita distribuiti in dodici paesi del Mondo: un’espansione dettata anche dalla decisione “green” di non vendere attraverso una piattaforma online.

In Italia la catena è arrivata solo da pochi anni: il primo store ha aperto i battenti nel 2016, ad Arese, provincia di Milano, si sono aggiunti poi quelli di Campi Bisenzio (Firenze), Verona, Roncadelle (Brescia) e Rozzano, sempre in provincia di Milano. Adesso, è arrivato il turno di Roma dove, all’interno del centro commerciale Maximo, sulla Laurentina, a Maggio 2020 aprirà il sesto negozio. Addirittura, secondo alcune indiscrezioni, se l’esperimento si rivelerà positivo, potrebbe aprire anche un altro punto vendita nella capitale, forse, nel centro commerciale Roma Est a Ponte di Nona.

300 posti di lavoro

Detto ciò, il primo negozio romano di Primark sarà articolato su due piani per ben 4.500 metri quadri di superficie nel complesso: ci saranno una quarantina di camerini e altrettante casse, oltre a una sala relax con Wifi e postazioni di ricarica per smartphone. Sono già più di 10mila i curriculum pervenuti alle risorse umane dell’azienda: almeno 300 i posti di lavoro da coprire in vista dell’apertura. Tantissime le figure ricercate a partire, innanzitutto, da addetti alle vendite e store manager.

