Cattivissimo Me 2, questa sera su Italia 1 andrà in onda il secondo capitolo della trilogia dedicata al cattivo “più buono” della storia dell’animazione

Condividi su

Cattivissimo Me 2: trama e anticipazioni del film stasera in tv

Cattivissimo Me 2 è un film d’animazione di casa Dreamworks, diretto da Pierre Coffin e Chris Renaud nel 2013. Secondo capitolo dell’esilarante trilogia, il cartone animato realizzato completamente con tecnologia digitale segue le nuove ed entusiasmanti avventure del protagonista, Gru e della sua squadra di Minions.

Dopo aver fatto la conoscenza di tre incorreggibili sorelline, nel corso del primo capitolo della saga, Gru è pronto ad imbattersi insieme a loro in una sfida. L’esercito di alieni gialli, dotati di grande coraggio al limite dell’incoscienza, sosterranno il Cattivissimo eroe ancora una volta.

Sapiens: anticipazioni e servizi di stasera 15 febbraio su Rai 3

Cattivissimo Me 2: trama del film d’animazione, questa sera Italia 1

Gru, ormai ex super cattivo, ha ufficialmente adottato le tre sorelline che aveva conosciuto nel corso della sua avventura verso la conquista del mondo. Diventato un baby-sitter a tempo pieno, Gru non ha più tempo per i piani malvagi e pensa che sia meglio iniziare a gestire una produzione industriale di dolciumi. Il suo braccio destro, Nefario, decide dunque di andarsene lontano perché stanco della sua vita monotona.

Insieme ai fedeli Minions, Gru dà vita ad una delle più grandi fabbriche di gelatine esistenti, ma serenità e tranquillità stanno per essere messe a dura prova dall’arrivo di Lucy Wilde, agente speciale della Lega Anti Cattivi. Lucy proporrà a Gru di diventare un membro della sua squadra, per acciuffare tutti i criminali in circolazione. Le tre sorelline saranno molto felici di questa missione e cercheranno, con ogni mezzo, di convincere il non più Cattivissimo Gru.

C’è posta per te: ospiti e anticipazioni di stasera 15 febbraio 2020

Cattivissimo Me 2: anticipazioni, curiosità e successo dei Minions

Anche se lontano dal successo del precedente film, Cattivissimo Me 2 riesce comunque a strappare non poche risate. Complici del divertimento, senza dubbio, i Minions, personaggi e osannati dai bambini nati nel corso del nuovo millennio tanto da essere diventati i protagonisti, nel 2015, di un vero e proprio spin-off. Le gag di cui i piccoli alieni gialli si fanno artefici, incantano il pubblico, lasciando in secondo piano la trama vera e propria del film animato.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]