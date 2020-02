C’è posta per te, la conduttrice Maria De Filippi ci attende con una nuova puntata della celebre trasmissione televisiva in onda dal gennaio 2000

Condividi su

C’è posta per te: ospiti e anticipazioni di stasera 15 febbraio 2020

C’è posta per te, celebre programma televisivo condotto da Maria De Filippi, quest’anno compie vent’anni. Il format presenta caratteristiche ben precise, le quali si susseguono anno dopo anno, puntata dopo puntata. Una grande busta separa due o più persone, unite da un profondo legame familiare o amicale, che hanno però litigato a causa di screzi o incomprensioni. Compito del programma è quello di riappacificare le controparti.

Non mancano, però, momenti romantici o ricchi di emozione, con mega sorprese fatte alle persone amate. Qui entrano in gioco gli ospiti, personaggi dello spettacolo che intervengono, nel corso della serata, per regalare ai fortunati il sogno di una vita.

Sapiens: anticipazioni e servizi di stasera 15 febbraio su Rai 3

C’è posta per te: ospiti questa sera, giudici di Tu Si que Vales

Questa sera, durante il nuovo appuntamento con C’è Posta per te, vedrà la presenza all’interno del programma di ospiti come Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Sabrina Ferilli. Questi ultimi, come i più ricorderanno, hanno condiviso insieme alla De Filippi l’esperienza di Tu si Que Vales, formato spagnolo in onda su Canale 5.

I quattro giudici al completo regaleranno dunque grosse sorprese e, senza dubbio, qualche sincera risata.

Una storia da cantare: ospiti e anticipazioni di stasera su Rai 1

C’è posta per te: anticipazioni, Emma Marrone su Canale 5

Altro ospite attesissimo della puntata di C’è posta per te in onda questa sera sarà la cantante Emma Marrone. Artista affermata e amata da tutti, Emma è da poco tornata sulla scena musicale con il suo nuovo singolo Io Sono Bella, un vero e proprio inno alla bellezza, non solo esteriore, ma alla bellezza vera, quella dei sentimenti.

La cantante fiorentina, dopo aver superato e vinto l’incubo della terribile malattia che l’ha tenuta lontana dai riflettori per alcuni mesi, è tornata più forte che mai. Questa sera, a C’è posta per te, Emma realizzerà con estrema gioia il grande sogno di una sua fan, la quale da tempo desidera incontrarla, nonché guardare con i propri occhi la grinta che contraddistingue la sua beniamina.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]