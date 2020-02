Condividi su

C’è posta per te: ospiti e anticipazioni stasera 1 febbraio 2020

Il primo sabato di febbraio si aprirà con C’è posta per te, storico programma che da circa vent’anni va in onda su Canale 5 con la conduzione di Maria De Filippi.

Il terzo appuntamento della stagione vedrà come ospiti speciali il calciatore Ciro Immobile e la giovane moglie Jessica Melena. L’attaccante della Lazio e sua moglie saranno chiamati a regalare una grande emozione ad una persona davvero speciale.

Pari e dispari: trama, cast e anticipazioni del film stasera in tv

C’è posta per te: ospiti questa sera, Ciro Immobile e Jessica Melena

Durante la scorsa puntata, l’attrice Giulia Michelini era intervenuta come ospite della trasmissione per ascoltare il racconto di una giovane donna, affetta da una rara malattia, ma dotata di grande coraggio. La ragazza, innamorata della vita e del suo compagno, aveva un grande sogno nel cassetto, quello di sposarsi. L’attrice, con la collaborazione della Redazione di C’è posta per Te, ha regalato alla coppia un meraviglioso viaggio di Nozze, per una Luna di Miele da Le Mille e una Notte.

Questa sera, durante la quarta puntata di C’è posta per te 2020, sarà Ciro Immobile, in compagnia della moglie Jessica, a regalare un sogno e una grande emozione ai protagonisti della serata.

C’è posta per te: anticipazioni quarta puntata e diretta Streaming

Ciro Immobile, classe 1990, è un attaccante della Lazio e originario di Torre Annunziata, in provincia di Napoli. La moglie, Jessica, è una ex reginetta di Bellezza e, dopo il matrimonio si è trasferita a casa del marito, concludendo così la sua carriera da modella. La giovane coppia ha un figlio piccolo il quale non desidera altro che seguire le orme del padre e diventare un calciatore di successo.

Per scoprire quale tipo di sorpresa ci riserverà la coppia questa sera, non basta far altro che sintonizzarci su Canale 5, in prima serata, e goderci i racconti di C’è posta per te. La nuova stagione del programma è disponibile in streaming sul sito Mediaset Play, è fruibile da qualsiasi dispositivo grazie all’omonima app.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]