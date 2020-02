Come una madre, questa sera su Rai 1 andrà in onda l’ultima puntata della serie televisiva che vede come protagonista Vanessa Incontrada

Come una madre: trama e anticipazioni ultima puntata 16 febbraio 2020

Come una madre, fiction che vede come protagonista Vanessa Incontrada, giunge al suo epilogo finale. L’ultima puntata andrà in onda questa sera, in prima serata, su Rai 1. Il coraggio di una madre, Angela, si spinge oltre ogni limite nella serie tv che vede la regia e la sceneggiatura di Andrea e Maria Porporati.

Angela continua a fuggire insieme ai figli di Elena, brutalmente uccisa, ai quali si affeziona sempre di più. Dalla sua parte avrà Kim, uomo affascinante e al tempo stesso misterioso, fedele amico di Elena. La donna metterà a repentaglio la sua stessa vita e l’incolumità della sua famiglia per salvare i figli di Elena dalle grinfie del loro padre naturale.

Come una madre: trama ultima puntata della fiction con Vanessa Incontrada

Vanessa Incontrada, nella nuova serie televisiva targata Rai, interpreta una madre la quale, dopo aver perduto il suo primogenito, si rifugia a Firenze, lontana dal suo ex marito e dalla sua vecchia vita. Qui incontra Elena, madre anch’ella di due bambini, Valentina e Bruno. La donna conduce apparentemente una vita tranquilla ma, una notte, diviene vittima di un brutale omicidio. Angela, accusata di essere lei l’assassina, fugge insieme ai figli di Elena, convinta che non ci sia alcuna possibilità di convincere le forze dell’ordine della propria innocenza.

La famiglia di Elena è legata agli Sforza, pericolosi criminali che rivendicano la propria potestà sui due bambini. Valentina e Bruno sono in pericolo e solo Angela, con l’aiuto di Kim, potrà salvarli.

Come una madre: anticipazioni questa sera, ultima puntata e Streaming

La serie tv Come una Madre è composta da tre puntate e va in onda su Rai 1 dalla prima domenica del mese di Febbraio. Nel cast, accanto a Vanessa Incontrada, ritroviamo anche gli attori Sebastiano Somma, Simone Montedoro e Giuseppe Zeno.

La fiction di Andrea Porporati è interamente disponibile in Streaming, in alta definizione, sulla piattaforma RaiPlay. Qui, in più, si trovano numerosi contenuti speciali, backstage e interviste ai protagonisti della storia.

