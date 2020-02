Appena entrata in vigore la nuova Rc auto familiare, come si muoveranno le compagnie assicurative dopo l’estensione delle disposizioni della Legge Bersani?

Condividi su

Rc auto familiare 2020 in vigore: problemi assicurazioni. Cosa fare

Appena entrate in vigore le nuove norme sull’Rc auto familiare, in che modo si stanno muovendo le compagnie assicurative dopo l’estensione delle disposizioni della Legge Bersani? Per i consumatori si concretizzeranno gli sconti che in teoria la riforma consentirebbe?

Rc auto familiare: come è cambiata?

In teoria da domenica 16 febbraio ma, di fatto, da lunedì 17 febbraio, è entrata in vigore la nuova Rc auto familiare. In pratica, ogni nucleo familiare potrà assicurare un veicolo acquistato, nuovo o usato, a partire da questa data usufruendo dell’applicazione della classe di merito maggiormente favorevole tra quelle presenti nel nucleo stesso, come già previsto dalla Legge Bersani, con la differenza però che, adesso, l’applicazione della classe di merito più vantaggiosa non sarà possibile soltanto nella stessa categoria di veicoli ma anche tra categorie diverse, quindi, non solo da auto ad auto o da moto a moto ma anche da auto a moto e viceversa.

Secondo una recente indagine commissionata dal portale Facile.it, il 5,6% delle famiglie italiane sta valutando l’acquisto di un veicolo proprio in base al virtuale risparmio offerto dalla nuova Rc auto familiare. È chiaro, infatti, che solo considerando la possibilità di acquistare uno scooter 50cc per poi applicargli al momento di stipulare una polizza assicurativa la prima classe di merito si potrebbero spendere in alcuni casi anche mille euro in meno rispetto al passato.

Un gioco a somma zero?

D’altra parte, anche se è ancora presto per valutare le mosse delle compagnie assicurative – i cui utili sono messi particolarmente a rischio dalla riforma nonostante si possano perdere fino a 5 classi di merito in seguito a un sinistro – molti ipotizzano che l’effettivo risparmio per i consumatori, alla fine, non sarà molto consistente. “Le compagnie aumenteranno i prezzi e rivedranno le componenti tariffarie” taglia corto intervistato da Repubblica Carlo Cimbri, amministratore delegato di Unipol.

Sulla stessa linea, sempre chiamato in causa dal quotidiano, Emanuele Anzaghi, vicepresidente di Segugio.it, sostiene che: “Lo sconto medio applicato sarà realisticamente del 10%-20%”, inoltre si può ipotizzare che “gli sconti applicati penalizzeranno chi della manovra non può beneficiare, e quindi nuclei/singoli con un solo mezzo, o che abbiano già allineato le classi di merito con il decreto Bersani. Si tratterà quindi in sostanza di un gioco a somma zero, in cui i consumatori dovranno essere molto vigili approfittando dello sconto, laddove possibile, e cercando opportunità di risparmio attraverso le promozioni che vengono concessi in caso di cambio di compagnia se non si ricade nella casistica”.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]