Pensioni non pagate a marzo sul conto corrente. Chi non riceverà i soldi

I pensionati che non hanno ancora provveduto a inviare il modello RED, Icric, IClav o Acc-As/Ps all’Inps potrebbero non ricevere la pensione nel mese di marzo sul conto corrente. Il tempo ormai stringe, visto che c’è tempo fino a domani 20 febbraio 2020 per regolarizzare la propria posizione, inviare il modello all’Istituto previdenziale e non perdere l’assegno mensile.

Pensioni non pagate a marzo? Chi rischia

Infatti, non è più l’Inps che invia i modelli al domicilio del pensionato, ma quest’ultimo che di sua volontà deve inviare il modello, scaricabile online dal portale Inps e reperibile anche tramite l’assistenza di un Caf. Il modulo è finalizzato a confermare la sussistenza dei requisiti richiesti per ottenere la prestazione, visto che le pensioni coinvolte sono quelle di invalidità, assegni sociali, pensioni minime e di accompagnamento. L’Inps ha inviato apposite comunicazioni a partire dal mese di settembre per allertare i pensionati dell’invio delle dichiarazioni di responsabilità entro e non oltre il termine ultimo del 20 febbraio 2020.

Pensioni di invalidità, sociali e accompagnamento: i moduli da inviare

Andiamo ora a fare un riepilogo informativo dei modelli da inviare, spiegando brevemente in cosa consistono. Il modello RED riguarda i redditi derivanti da lavoro autonomo, dipendente, collaborazioni coordinate e continuative, lavori a progetto, nonché dal possedimento di terreni, Bot e titoli di stato.

Il modello Icric invece riguarda i ricoveri degli invalidi titolari di indennità di accompagnamento, mentre il modello Iclav concerne lo svolgimento di un’attività lavorativa da parte degli invalidi civili. Il modello Acc-As/Ps, infine, riguarda strettamente i titolari di pensione sociale e di assegno sociale, e riguarda per i primi la dichiarazione di residenza in Italia o all’estero, mentre per i secondi l’eventuale stato di ricovero in una struttura pubblica o privata.

Tutti i moduli sopraelencati sono equivalenti ad autocertificazioni e l’Inps li utilizza per verificare i redditi dei percettori di queste tipologie di pensioni. Ciò significa che in caso di autodichiarazione falsa, la responsabilità grava sul pensionato che ha compilato il modulo.

