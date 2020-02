Mancano dei contributi Inps per andare in pensione e ce se ne accorge solo a fine carriera? C’è la possibilità di riscattarli, ecco come.

Contributi Inps per pensione: fine carriera, come riscattarli per l’assegno

Arrivati a fine carriera, consultando l’estratto conto, ci si accorge che mancano alcuni periodi contributivi. Ovvero, una parte fondamentale per lasciare il lavoro e andare in pensione, ma anche per avere un assegno più sostanzioso. Niente timori, comunque, perché alcuni periodi possono essere accreditati a pagamento, com’è ad esempio il caso del congedo parentale, mentre altri possono essere riscattati a titolo gratuito (come il periodo di maternità). Se n’è occupata Silvia Ciufolini in un servizio per la trasmissione DiMartedì su La7.

Come riscattare i contributi Inps mancanti a fine carriera

Nel servizio ci si occupa del caso di un’insegnante che vorrebbe andare in pensione usufruendo dell’uscita con Quota 100 nel 2021. Questo sarà anche l’ultimo anno della misura di pensione anticipata, che ricordiamo essere transitoria e sperimentale e quindi con una data di scadenza, la quale dovrebbe essere rispettata, anche perché, come dicono dal governo, cancellarla anzitempo equivarrebbe a creare altri problemi. In quel momento, comunque, l’insegnante avrà raggiunto il requisito minimo anagrafico di 62 anni di età, tuttavia è mancante ancora sotto l’aspetto dell’età contributiva (requisito minimo: 38 anni). Le mancherebbero solo poco più di 4 mesi.

Questo caso può essere utile nel ricordare come è possibile riscattare dei periodi contributivi una volta giunti a fine carriera, se ci si accorge che sul nostro estratto conto ne mancano alcuni. In questo modo sarà possibile raggiungere in maniera più agevole i requisiti richiesti. Infatti, è possibile riscattare a titolo gratuito il periodo di maternità, oppure (a pagamento) il periodo di congedo parentale.

Tra gli altri periodi riscattabili a titolo gratuito si annoverano le giornate impiegate a donare il sangue (ma fino a un massimo di 4 giornate annue) e il periodo di servizio militare, mentre i lavoratori stagionali possono riscattare i periodi non lavorati tra una stagione e l’altra, ma solo a pagamento.

Il costo del riscatto dipende dal periodo di riferimento: se antecedente al 1° gennaio 1996 (metodo retributivo) il costo sale, se invece è dopo (metodo contributivo) il prezzo scende.

