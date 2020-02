Condividi su

Pensioni ultime notizie: Quota 100 è un bel problema, parla Gualtieri

Sul fronte pensioni ultime notizie ruotano attorno a Quota 100, la misura di pensione anticipata transitoria in scadenza il 31 dicembre 2021 voluta dal governo giallo-verde. Una misura che, a quanto pare, continua a far discutere, e non proprio in termini positivi. L’ultimo a citarla è stato il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, in occasione di un’intervista rilasciata a Radio Capita, durante la trasmissione Circo Massimo.

Pensioni ultime notizie: Gualtieri, “Quota 100 andrà a esaurimento, ma è un problema”

Pur ammettendo che Quota 100 arriverà al suo termine naturale, Gualtieri non ha omesso che è e resta un problema non da poco. La misura, per il ministro dell’Economia, “ha concentrato troppe risorse pubbliche su una platea troppo piccola di beneficiari, quindi ho una posizione critica”. Resta tuttavia il fatto che cambiare le regole in corsa potrebbe creare altri problemi e per Gualtieri “non ha senso”, perciò “Quota 100 andrà a esaurimento”.

Il piano del governo deve essere ora di occuparsi di quello che succederà dopo. “Abbiamo un bel problema: un ulteriore drenaggio di risorse fatto da Quota 100, uno scalone e un sistema pensionistico che non affronta bene altri problemi”, che poi sono quelli dei giovani lavoratori di oggi (futuri pensionati), di chi svolge lavori gravosi e delle donne.

Nonostante i sindacati abbiano lamentato una mancanza di risposte da parte del governo, soprattutto sul fronte delle risorse, Gualtieri ha affermato che bisogna “correggere e migliorare” le questioni di cui sopra, ma sempre in coerenza “con la sostenibilità del sistema e della finanza pubblica”.

Pensioni ultime notizie: reddito di cittadinanza “sta funzionando, ma da migliorare”

C’è poi un tema che Gualtieri considera importante da affrontare, che è quello della non autosufficienza. “Ci sono questioni enormi che sono da affrontare in modo serio, ma dobbiamo tenere la finanza pubblica in equilibrio”.

A Radio 1, Gualtieri ha parlato anche di un’altra misura principe del governo giallo-verde, ovvero il reddito di cittadinanza. “Sta funzionando bene e lo difendo”, ma anche qui ci sono delle problematiche da risolvere. “Non funziona a sufficienza sulle politiche attive sul lavoro e va migliorare questa seconda gamba. Ci stiamo lavorando”.

