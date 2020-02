Condividi su

Serie A, Roma-Lecce: probabili formazioni, pronostico e quote

Domenica 23 febbraio alle 18:00 allo Stadio Olimpico di Roma si affronteranno Roma e Lecce. Il match sarà valevole per la 25esima giornata di Serie A.

La Roma, che oggi è in quinta posizione in classifica con 39 punti, nell’ultima partita giocata ha perso in trasferta contro l’Atalanta per 2-1. Per i giallorossi un successo, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque.

Il Lecce al momento occupa la sedicesima posizione in classifica a 25 punti e nell’ultima partita giocata ha vinto in casa contro la SPAL per 2-1. Per i salentini tre vittorie, un pari e un ko negli ultimi cinque incontri disputati.

La classifica aggiornata alla giornata 25

Le statistiche del match

La Roma arriva all’appuntamento con il quinto miglior attacco (43 reti segnate) e la quinta miglior differenza reti (+11), mentre il Lecce ha la peggior difesa (45 reti subite).

Il meteo previsto è sereno secondo il sito web della Lega Calcio.

Le probabili formazioni di Roma-Lecce

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez, Bruno Peres, Mancini, Smalling, Spinazzola, Veretout, Cristante, Under, Pellegrini, Perotti, Dzeko Allenatore: Paulo Fonseca

LECCE (4-3-2-1): Vigorito, Donati, Lucioni, Rossettini, Calderoni, Petriccione, Deiola, Majer, Mancosu, Barak, Lapadula Allenatore: Fabio Liverani

Lo scontro sarà diretto dal signor Piero Giacomelli, che sarà coadiuvato dagli assistenti Sergio Ranghetti e Marco Bresmes. Al VAR saranno presenti Paolo Mazzoleni e l’assistente Alessandro Costanzo.

Le quote di Roma-Lecce

Secondo i bookmakers, la vittoria dei padroni di casa è data a 1.33, mentre la vittoria degli ospiti è quotata a 8.42, con il pareggio fissato a 5.61.

Dove vedere il match in streaming e in tv

Roma-Lecce potrà essere vista in esclusiva in diretta tv su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

