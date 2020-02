Condividi su

Primera Division, Barcellona-Eibar: probabili formazioni, pronostico e quote

Alle 16:00 di sabato 22 febbraio presso lo stadio Camp Nou di Barcellona si disputerà Barcellona-Eibar. Il match sarà valido per la 25esima giornata di Primera Division.

Il Barcellona adesso occupa la seconda posizione in classifica con 52 punti e nell’ultima partita giocata ha vinto in casa contro il Getafe per 2-1. I blaugrana hanno collezionato quattro vittorie e un ko negli ultimi cinque match.

L’Eibar oggi occupa la quintultima posizione in classifica a 24 punti, nell’ultima partita giocata ha pareggiato in casa contro la Real Sociedad per 0-0. Per gli armeros un successo, due pareggi e due sconfitte nelle ultime settimane.

LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO SPORTIVO

Le statistiche della partita

La storia recente fra le due squadre è favorevole a quella di casa: negli ultimi dieci incontri fra le due compagini, il Barça ha fatto registrare 9 vittorie e 1 pareggio.

Il Barcellona arriva all’appuntamento con il miglior attacco (57 reti segnate) e la seconda miglior differenza reti (+28), mentre l’Eibar ha il quinto peggior attacco (22 gol segnati) e la quinta peggior differenza reti (-10 reti).

Le probabili formazioni di Barcellona-Eibar

BARCELLONA (4-3-3): M. Ter Stegen, Gerard Pique, S. Umtiti, Junior Firpo, S. Roberto, S. Busquets, F. De Jong, Arthur, A. Fati, Lionel Messi, A. Griezmann Allenatore: Ernesto Valverde

EIBAR (4-5-1): M. Dmitrovic, E. Burgos, A. Arbilla, Pedro Bigas, Cote, P. Diop, F. Orellana, Pedro Leon, S. Cristoforo, E. Exposito, Sergi Enrich Allenatore: José Luis Mendilibar

Lo scontro sarà arbitrato dal signor Cesar Riojano Soto Grado, che sarà assistito dai guardalinee Alfonso Gallego Costoya Rodríguez e Carlos Riojano Alvarez Fernandez. Al VAR Juan Valenciano Martínez Munuera e César Manuel Valenciano Noval Font.

Le quote di Barcellona-Eibar

Per i bookmakers, la vittoria dei padroni di casa è data a 1.21, quella degli ospiti a 13.32 e il pareggio, infine, è a 7.04.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a [email protected]