Primera Division, Real Sociedad-Valencia: probabili formazioni, pronostico e quote

Alle 18:30 di sabato 22 febbraio, all’Estadio Municipal de Anoeta di San Sebastián, si disputerà Real Sociedad-Valencia. Il match sarà valevole per la 25esima giornata di Primera Division.

Il Real Sociedad oggi è in ottava posizione in classifica con 37 punti ed è reduce dal pareggio in trasferta contro l’Eibar per 0-0. Per la Erreala due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque.

Il Valencia si trova invece in settima posizione in classifica a 38 punti, è arriva dal pareggio in casa contro l’Atlético Madrid per 2-2. I murcielagos hanno totalizzato due successi, un pari e tre ko in queste ultime settimane.

Le statistiche dell’incontro

La storia recente fra le due squadre è piuttosto equilibrata: negli ultimi dieci scontri diretti fra le due squadre il Valencia ha fatto registrare 4 vittorie, 4 sconfitte e 2 pareggi.

La Sociedad arriva all’appuntamento con il quarto miglior attacco del torneo (39 reti segnate).

Le probabili formazioni di Real Sociedad-Valencia

REAL SOCIEDAD (3-4-2-1): A. Remiro, R. Le Normand, Aihen Munoz, J. Zaldua, I. Zubeldia, L. Sangalli, A. Guevara, M. Oyarzabal, Mikel Merino, A. Januzaj, A. Isak Allenatore: Imanol Alguacil

VALENCIA (4-4-2): J. Domenech, M. Diakhaby, Jose Gaya, E. Mangala, Daniel Wass, Dani Parejo, G. Kondogbia, Carlos Soler, F. Torres, G. Guedes, K. Gameiro Allenatore: Albert Celades

L’arbitro sarà il signor José Luis Castellano-Leonés González González, che sarà assistito dai guardalinee Rubén Castellano-Leonés Becerril Gómez e Diego Gallego Sanchez Rojo. Al VAR presenti Pablo Asturiano González Fuertes e l’assistente Álvaro Yeray Tinerfeño Carreño Cabrera.

Le quote di Real Sociedad-Valencia

Secondo i bookmakers, la vittoria dei padroni di casa è data a 1.73, quella degli ospiti è quotata 4.44 e il pareggio, infine, è a 4.17.

