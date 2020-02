Condividi su

Nuovo album Francesca Michielin: quando esce, titoli e canzoni

Feat è il nome del nuovo album di Francesca Michielin e uscirà il 13 marzo. Il nome tende a sottolineare le undici collaborazioni con gli artisti più emergenti del panorama della musica italiana, con i quali ha realizzato ogni singola traccia all’interno del disco.

“Incontrarsi è difficile. Risulta sempre più semplice scontrarsi, elencare le differenze, usarle per allontanarsi. Credo, però, non ci sia specchio migliore se non nell’Altro. Credo ancora che le differenze siano belle perché non tolgono nulla, anzi, riempiono davvero. Questo progetto è stato un lavoro impegnativo e ambizioso, fatto di incontri e paralleli, tesi a creare qualcosa che non avevo mai fatto prima, una storia di contrasto e unione tra quei due mondi, natura e urban, che mi lasciano da sempre divisa e in bilico ma che mai come oggi mi appartengono. Il confronto è il mio Stato di Natura“. Così, Francesca Michielin ha presentato il suo nuovo album.

LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO QUOTIDIANO

Il lancio di Feat, nuovo album di Francesca Michielin

Il lancio di Feat sarà fatto in una maniera inusuale: ogni giovedì, nelle tre settimane precedenti all’album, l’artista sarà protagonista di tre set live organizzati da Vivo Concerti, ognuno dei quali sarà dedicato a tre singoli inseriti nella tracklist del nuovo disco. Il primo dei tre set è andato in scena il 20 febbraio al Rocket di Milano ed è stato presentato Gange, brano in collaborazione con il rapper Shiva. Seguiranno poi altri due appuntamenti: giovedì 27 febbraio e giovedì 5 marzo.

Il nuovo disco di Francesca Michielin era stato anticipato da Cheyenne, singolo lanciato il 15 novembre in collaborazione con Charlie Charles, produttore musicale che ha contribuito al successo, tra gli altri, di Sfera Ebbasta. Il brano, scritto da Alessandro Raina, Davide Simonetta, Mahmood e appunto Charlie Charles, sta per sfondare quota 3 milioni di visualizzazioni su YouTube. Una canzone malinconica, che parla d’amore e di momenti speciali ed eterni che non hanno lasciato nessuna traccia, se non nel ricordo.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]