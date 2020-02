Condividi su

Cedolino pensione Inps: nuove informazioni online, la circolare

Con il messaggio n. 645 del 20 febbraio 2020, l’Inps ha fornito informazioni sulla disponibilità di un nuovo servizio online relativo al cedolino mensile della pensione. Come sapete, il cedolino è il documento all’interno del quale vi sono tutte le componenti interne del rateo mensile che è stato posto in pagamento ed è accessibile per il cittadino tramite il servizio online sul sito dell’Inps.

Cedolino pensione Inps: nuovo servizio online, a cosa serve

Sul rateo mensile vi sono sia voci ricorrenti (come le ritenute Irpef mensili), sia elementi variabili, che sono invece rivolti a determinate platee e riconducibili a lavorazioni dedicate effettuate dall’Istituto e descritte di volta in volta con messaggi dedicati. Per questo motivo, allo scopo di agevolare la comprensione delle singole componenti del rateo mensile, è stato attivato un nuovo servizio informativo rivolto sia ai pensionati che accedono al portale per cercare informazioni sulla propria pensione, sia agli operatori delle Strutture territoriali dell’Inps, al fine di supportarli nella loro quotidiana attività di consulenza ai cittadini.

Il servizio è già stato avviato in fase sperimentale nel mese di febbraio 2020 e prevede la pubblicazione sul portale Inps e sulla pagina internet della Direzione centrale Pensioni (rispettivamente per i pensionati e per gli operatori delle Strutture territoriali) delle principali informazioni riguardanti il rateo di pensione posto mensilmente in pagamento, con un diverso livello di dettaglio in ragione dei diversi destinatari, si legge nella nota.

Cedolino pensione Inps: servizio informativo per i pensionati

Il servizio rivolto ai pensionati riguarda la pubblicazione mensile sul sito Inps di una notizia posta in evidenza, che illustrerà le principali voci presenti nel cedolino di ogni mese. La descrizione sarà rivolta alla generalità dei pensionati e conterrà le informazioni relative alle componenti ricorrenti principali nel rateo di pensione.

Inoltre saranno descritte le operazioni più significative effettuate dall’Inps e che possono aver causato la variazione dell’importo mensile dell’assegno pensionistico per specifiche categorie di pensionati. Questa novità ha come obiettivo quello di semplificare la capacità di comprensione delle singole voci pubblicate ogni mese sul cedolino pensione, nonché le motivazioni che hanno portato alla possibile variazione tra importo lordo e importo netto dell’assegno.

Cedolino pensione: servizio informativo per gli operatori delle Strutture territoriali Inps

Novità anche per il personale operante presso le Strutture territoriali Inps: nella pagina intranet della Direzione centrale Pensioni, raggiungibile tramite il percorso Funzioni Centrali – Direzioni centrali – Pensioni, è visibile la notizia dal titolo “Consulenza pensionistica: chiarimenti sulle principali voci del cedolino di pensione” con riferimento al rateo di pensione posto in pagamento ogni mese. Cliccando sul link “Per saperne di più” si potrà visualizzare e scaricare il documento, aggiornato ogni mese, con le informazioni tecniche sulle principali componenti relative al rateo mensile di pensione.

