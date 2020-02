Condividi su

Premier League, Manchester United-Watford: probabili formazioni, pronostico e quote

Manchester United-Watford sarà uno dei match della 27esima giornata di Premier League. Fischio d’inizio previsto alle 15:00 di domenica 23 febbraio all’Old Trafford di Manchester.

Il Manchester United adesso è in settima posizione in classifica con 38 punti e proviene dalla vittoria in trasferta contro il Chelsea per 0-2. I Red Devils hanno conquistato due successi, un pareggio e due ko nelle ultime settimane.

Il Watford è in penultima posizione a 24 punti e nell’ultima partita giocata ha pareggiato in trasferta contro il Brighton per 1-1. Gli Hornets arrivano da una vittoria, due pari e due sconfitte negli ultimi cinque incontri.

Le statistiche del match

La storia recente fra le due squadre è favorevole a quella di casa: nelle ultime dieci partite fra le due formazioni, il Manchester United ha fatto registrare 8 vittorie e 2 sconfitte.

Il Manchester United arriva all’appuntamento con la quinta miglior difesa (29 reti subite) e la quinta miglior differenza reti (+9), mentre il Watford ha il terzo peggior attacco (24 gol segnati) e la quarta peggior differenza reti (-16).

Le probabili formazioni di Manchester United-Watford

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): David De Gea, H. Maguire, V. Lindelof, B. Williams, A. Wan-Bissaka, B. Fernandes, Fred, Juan Mata, A. Pereira, A. Martial, Daniel James Allenatore: Ole Gunnar Solskjær

WATFORD (4-5-1): Ben Foster, C. Cathcart, A. Mariappa, Adam Masina, C. Kabasele, A. Doucoure, R. Pereyra, G. Deulofeu, E. Capoue, Will Hughes, Troy Deeney Allenatore: Nigel Pearson

La partita sarà arbitrata dal signor Martin Atkinson, assistito da Lee Betts e Peter Kirkup. Al VAR ci saranno Andre Marriner e l’assistente Scott Ledger.

Le quote di Manchester United-Watford

Secondo i bookmakers, la vittoria dei padroni di casa è data a 1.61, mentre la vittoria degli ospiti è quotata 6.22, con il pareggio fissato a 3.93.

