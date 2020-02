C’è posta per te, questa sera su Canale 5 andrà in onda un nuovo appuntamento con il programma serale condotto da Maria De Filippi

Condividi su

C’è posta per te: ospiti e anticipazioni stasera 22 febbraio 2020

C’è posta per te, programma di intrattenimento serale condotto da Maria De Filippi, ci attende con un nuovo appuntamento. Questa sera, sabato 22 febbraio, tanti ospiti e nuove storie da raccontare ci terranno compagnia fino a tarda notte. Intrighi, litigi, ma anche commoventi sorprese caratterizzeranno, come di consueto, il sabato sera di Canale 5.

Tra gli ospiti che interverranno questa sera a nel corso della ventennale trasmissione ritroviamo l’ex Capitano della Roma, Francesco Totti e il cantante partenopeo Massimo Ranieri.

Cattivissimo Me 3: trama e anticipazioni film stasera in tv

C’è posta per te: ospiti questa sera, puntata del 22 febbraio su Canale 5

Screzi dolorosi e vecchi dissapori familiari saranno in parte alleviati e attutiti dalla presenza di Maria De Filippi, conduttrice di C’è posta per te. Il programma accoglie, puntata dopo puntata, famiglie divise da aspri litigi, ma unite ancora da un profondo legame affettivo indissolubile che aspetta solo di essere rinsaldato.

Di tanto in tanto, tra un racconto e un altro, in attesa che si apra la successiva Busta, la conduttrice invita a scendere in studio alcuni personaggi dello spettacolo per realizzare i sogni nascosti di persone meno fortunate.

C’è posta per te: anticipazioni questa sera, ospiti Francesco Totti e Massimo Ranieri

Questa sera, in particolare, un amante del calcio ed amante della Squadra di Calcio Romana per antonomasia, riceverà in regalo un incontro con l’ex Capitano Francesco Totti.

Il calciatore, Capitano della Roma dal 1998 al 2017, è diventato con gli anni un vero e proprio esempio di sportività fraterna e ha diffuso tra i suoi ammiratori valori importanti, mostrandosi sempre come tra i più capaci a reggere il lavoro di Squadra.

Sarà infine la volta di Massimo Ranieri, cantante partenopeo che è riuscito a portare la classica canzone napoletana in giro per l’Italia e per il Mondo. Rose rosse per te, questa sera, non sarà solo il titolo di una delle sue più celebri canzoni, ma sarà alla base di una sorpresa davvero speciale.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]