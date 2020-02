Condividi su

Crotone-Pescara: probabili formazioni, quote e pronostico

Una delle gare in programma nella venticinquesima giornata di Serie B è Crotone-Pescara, che si disputerà domenica 23 febbraio alle ore 21:00 allo stadio Scida.

Il Crotone gioca a chi non vuole andare in Serie A e sembra riuscirci: infatti, ora il secondo posto dista sei lunghezze e il Frosinone non sembra intenzionato a cederlo tanto facilmente. I calabresi negli ultimi mesi hanno messo in fila una lunga serie di risultati altalenanti che li hanno spinti verso il sesto posto attuale. Negli ultimi cinque incontri disputati sono arrivate due vittorie e tre sconfitte, ma tra le proprie mura amiche i risultati sono perlopiù positivi in queste ultime settimane.

Il Pescara lotta sempre con sé stesso e l’obiettivo resta la zona playoff. Ora i delfini ne sono fuori, ma l’enorme equilibrio che regna in cadetteria fa si che basti davvero poco per entarci. Ora l’ottavo posto dista poche lunghezze, ma è altresì vero che la zona playout sia lontana soltanto due punti. Urge dunque darsi una mossa fin da subito, senza lasciare altri punti per strada come avvenuto nell’ultimo periodo, con gli abruzzesi che hanno raccolto due successi e tre ko, cambiando inoltre allenatore.

Le probabili formazioni di Crotone-Pescara

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Curado, Marrone, Gigliotti; Gerbo, Benali, Barberis, Messias, Mazzotta; Simy, Armenteros

PESCARA (3-5-2): Fiorillo; Bettella, Drudi, Del Grosso; Zappa, Memushaj, Palmiero, Melegoni, Crecco; Bocic, Galano

Le quote e il pronostico del match

In vista di Crotone-Pescara, i bookmakers quotano la vittoria dei padroni di casa 1.65, il pareggio 3.60 e la vittoria degli ospiti 6.00. Tra le altre quote abbiamo l’Over 1.5 a 1.28, l’Over 2.5 a 1.85, l’Under 3.5 a 1.32 e l’Under 2.5 a 1.88. Infine, quota Goal a 1.83 e No Goal a 1.89.

Sia il Crotone che il Pescara hanno buoni attacchi e difese non particolarmente impermeabili: considerando l’importanza della sfida, non è da scartare la quota Goal.

