Perugia-Empoli: probabili formazioni, quote e pronostico

Il monday night della venticinquesima giornata di Serie B è Perugia-Empoli, in programma lunedì 24 febbraio alle ore 21:00 allo stadio Curi.

I padroni di casa del Perugia non stanno andando benissimo. Durante la scorsa estate la squadra era stata costruita per competere per la promozione diretta, ma le cose non sono andate per il meglio. Il cambio allenatore – con l’arrivo di Cosmi – non ha pagato quanto ci si aspettasse e ora rischia di diventare complicato anche centrare la zona playoff. Negli ultimi cinque match, a testimonianza di ciò, sono arrivati due successi e tre sconfitte e in casa c’è da dimenticare il brutto stop di due settimane fa contro lo Spezia.

La classifica vede l’Empoli alla pari degli umbri, ma la situazione attuale è ben diversa. Con l’arrivo di mister Marino sono arrivate tre vittorie in altrettante partite e gli spettri sono stati prontamente scacciati. Ma è ancora troppo poco per un’altra squadra che mirava a tutt’altri obiettivi: un successo questo lunedì significherebbe riaprire definitivamente tutto, ma non sarà affatto facile.

Le probabili formazioni di Perugia-Empoli

PERUGIA (4-3-3): Vicario; Rosi, Angella, Rajkovic, Di Chiara; Mazzocchi, Carraro, Koulan; Falzerano, Iemmello, Buonaiuto

EMPOLI (4-3-3): Brignoli; Fiamozzi, Romagnoli, Maietta, Balkovec; Frattesi, S.Ricci, Henderson; Mancuso, La Mantia, Tutino

Le quote e il pronostico del match

In vista di Perugia-Empoli, i bookmakers propongono la vittoria dei padroni di casa a 2.42, il pareggio a 3.10 e la vittoria degli ospiti a 3.25. Tra le altre giocate abbiamo l’Over 1.5 a 1.29, l’Over 2.5 a 1.93, l’Under 3.5 a 1.32 e l’Under 2.5 a 1.80. Infine, troviamo la quota Goal a 1.68 e il No Goal a 2.10.

Nelle ultime cinque l’Empoli ha sempre subito almeno una rete marcando in quattro gare, mentre gli umbri hanno segnato solo in due partite, subendo in tutte. Quindi è da attenzionare la quota Goal, non altissima ma sicuramente interessante.

