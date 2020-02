Condividi su

Grande Fratello Vip 2020: ospiti e anticipazioni stasera 24 febbraio 2020

La settimana si apre all’insegna del divertimento e dei pettegolezzi con il Grande Fratello Vip 2020. Lo spassoso reality show, oggi 24 febbraio dalle 21:20 su Canale 5, alla sua quattordicesima puntata con tante novità, ospiti, accesi dibattiti e roventi polemiche.

Torna quindi anche questo lunedì il giornalista ed esperto di gossip Alfonso Signorini che ci mostrerà cos’è successo in questi giorni nella casa più spiata d’Italia e potrà contare sulla presenza della coppia di opinionisti formata dall’agente di calcio Wanda Nara e il cantante Pupo. Vediamo insieme cosa ha in serbo per noi il Grande Fratello Vip!

Poche ore ci separano dall’appassionante appuntamento con il programma condotto da Alfonso Signorini. Venerdì scorso tanti sono stati i momenti che hanno strappato un sorriso e commosso i telespettatori. Patrick ha fatto uno scherzo ad Antonio mirato a provocare la gelosia di quest’ultimo. Ray Pugliese ha fatto sì che Andrea massaggiasse Sara Soldati sotto lo sguardo Zequila che fin da subito ha mostrato un certo interesse per la donna. L’attore campano, pur provando fastidio nel vedere la concorrente con Denver, si è girato dall’altro lato e poi addormentato. Successivamente al Grande Fratello Vip si è parlato anche del sentimento d’amicizia sempre più forte che si è instaurato tra Aristide Malnati e Antonella Elia che per alcuni è un vero e proprio flirt. Inoltre è terminata l’esperienza del reality per Pago, in gara con Licia, che è stato eliminato dal pubblico.

Questa volta ad essere a rischio sono Antonella, Andrea, Clizia e Paola. Tuttavia nessuno di loro abbandonerà il Grande Fratello Vip ma il meno votato andrà direttamente al ballottaggio assieme ai nominati di stasera. Inoltre Valeria Marini entrerà nel loft ma come nuova concorrente. Tutto questo e molto altro dalle 21:20 su Canale 5.

