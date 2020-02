Condividi su

Pechino Express 2020: anticipazioni stasera 25 febbraio 2020 Rai 2

Buonumore, divertimento e voglia di scoprire il mondo, queste le caratteristiche di Pechino Express 2020. Lo spassoso reality show, in onda oggi 25 febbraio dalle 21:20 su Rai2, approda al suo terzo appuntamento con tante sorprese, sfide e nuove avventure che sicuramente strapperanno un sorriso ai telespettatori.

Come di consueto, al timone del programma ci sarà Costantino della Gherardesca che mostrerà al pubblico le peripezie dei concorrenti. I coppie infatti sono più che mai determinate a vincere il premio finale in denaro che verrà poi devoluto all’Organismo di Volontariato per la Cooperazione Internazionale La nostra famiglia. Ma vediamo insieme cosa in serbo per noi Pechino Express!

A Pechino Express grasse risate e grandi emozioni sono assicurate. La settimana scorsa Asia Argento ha abbandonato il programma dopo un infortunio avvenuto durante la puntata. L’attrice è scivolata su di un carretto finendo per rompersi il ginocchio e tornare quindi in Italia. Vera Gemma, compagna d’avventure dell’artista non più in gioco, ha scelto come nuovo partner l’ex concorrente del Grande Fratello Gennaro Lillio formando così il duo dei Sopravvissuti. Il ragazzo in realtà era stato precedentemente eliminato assieme a Luciano punzo, con il quale giocava nella categoria i Guaglioni, salvo poi essere ripescato dalla donna rimasta sola dopo l’incidente della collega.

Oggi i protagonisti di Pechino Express reality show partiranno da Hua Hin alla volta delle meravigliose cascate di Sai Yok Noi sul fiume Kwai, in Thailandia. Giunti sul posto, i viaggiatori saranno sempre più vicini a Bangkok, meta finale di stasera anche questa volta non mancherà la sfida immunità che darà un enorme vantaggio alla coppia vincitrice. Quest’ultima inoltre dovrà decidere, tra quelli che si sono piazzati nelle ultime posizioni in classifica, per quale duo si concluderà l’esperienza del programma. Al termine della trasmissione andrà in onda Achille Lauro Express, racconto del viaggio, avvenuto nel 2017, del cantante romano e del suo chitarrista Boss Doms dalle Filippine al Giappone.

