Ajax-Getafe: probabili formazioni, quote e pronostico

Ajax-Getafe, gara di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, si giocherà giovedì 27 febbraio alle ore 21:00, presso l’Amsterdam Arena di Amsterdam.

Le probabili formazioni di Ajax-Getafe

AJAX (4-3-3): Onana; Dest, Veltman, Martinez, Tagliafico; Van de Beek, Gravenberch, Eiting; Tadic, Babel, Promes

Allenatore: Erik Ten Hag

GETAFE (4-4-2): Soria; Nyom, Dakonam, Etxeita, Olivera; Etebo, Arambarri, Maksimovic, Cuccurella; Mata, Molina

Allenatore: Josè Bordalàs

Le quote e il pronostico del match

Getafe-Ajax è una gara in cui i lancieri dell’Ajax saranno chiamato a giocarsi il tutto per tutto davanti al proprio pubblico, per non uscire dalla competizione. Il match di andata si è infatti concluso con la vittoria casalinga del Getafe per 2-0. Toccherà dunque a Ten Hag escogitare qualcosa per far si che i suoi riescano a giocare il “calcio totale”, che da sempre caratterizza la squadra olandese e che in terra spagnola non è riuscita ad esprimere, forse anche per aver commesso l’errore di sottovalutare l’avversario. Ajax che mantiene ancora il primato in campionato con 53 punti, ma proviene dalla sconfitta in trasferta contro l’Heracles.

Il Getafe, dal canto suo, ha un’opportunità importantissima da non fallire. Dopo la grandissima prestazione offerta in casa, gli spagnoli dovranno essere bravi a riconfermarsi. Il doppio vantaggio di cui godono, infatti, può essere sia un’assicurazione per il passaggio del turno, sia una trappola, se verrà commesso l’errore di rilassarsi troppo. I ragazzi di Bordalàs dovranno essere pronti a difendersi dagli attacchi feroci degli avversari, che presumibilmente attaccheranno senza sosta dal primo all’ultimo minuto della gara.

Le Quote di Ajax-Getafe:

Le quote dei bookmakers vedono l’Ajax favorito per la vittoria del match, con l’1 a 1.80, il pareggio (X) a 3.75 e il 2 a 4.50. Come quota interessante da segnalare il Goal a 1.80, mentre il No goal si attesta a 2.00.

Infine, tra le quote principali abbiamo l’Over 2.5 a 1.85 e l’Under 2.5 a 2.00.

