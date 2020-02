Condividi su

Corona ultime notizie: aumentano i morti in Italia, la cifra aggiornata

Corona ultime notizie: cresce il bilancio delle vittime e dei contagi in Italia. Dall’estero, intanto, arrivano i primi contagi e le prime restrizioni, con inviti da parte di diversi Paesi a non viaggiare in Italia. L’economia del nostro Paese per il momento regge, ma ci si domanda per quanto tempo ancora, sebbene il ministro Gualtieri abbia rassicurato affermando la presenza di risorse per l’emergenza e che la nostra economia è in buono stato. Il premier Giuseppe Conte avvisa il mondo che l’Italia è un Paese sicuro, mentre i virologi continuano la battaglia di opinione sulla gravità presunta o meno del coronavirus.

Corona ultime notizie: bilancio aggiornato, sale numero vittime

Sale il numero delle vittime e dei contagiati: al momento in cui scriviamo, infatti, si registrano 11 decessi per un totale di 357 contagiati. Rispetto a ieri il numero delle vittime è aumentato di 4 persone, tutte accomunate dall’anzianità: si tratterebbe di 3 persone residenti in Lombardia, e più nel dettaglio un 84enne di Nembro, comune in provincia di Bergamo, una signora 83enne di Codogno, un 91enne di San Fiorano, comune della zona rossa. La quarta vittima corrisponde invece a una donna di 76 anni ricoverata all’ospedale di Treviso, ma affetta già da altre patologie, altro elemento di comunanza con tutte le altre vittime.

Mappa Coronavirus Italia: contagio e zone più colpite. Le aree pericolose

Corona ultime notizie: i contagi all’estero

Mentre sui social network ci si domanda perché all’estero ci sia un così esiguo numero di casi, imputandolo allo scarso utilizzo di tamponi (l’altro fronte invece difende la sostenibilità e l’efficienza del sistema sanitario degli altri Paesi), inizia a essere aggiornato anche un altro bollettino: quello degli italiani trovati positivi al coronavirus all’estero. È notizia di ieri di un caso a Barcellona, una donna 36enne residente in Spagna che era rientrata nel Paese iberico da un viaggio in Italia, nell’area tra Bergamo e Milano. Senza dimenticare i due italiani contagiati in Austria e provenienti da Bergamo, confinati ora in un ospedale di Innsbruck posto in quarantena, così come l’hotel in cui alloggiavano. Stesso caso è avvenuto a Tenerife, sempre a causa di due italiani trovati positivi: le misure di emergenza hanno posto in quarantena un hotel con mille ospiti dentro. Infine, è notizia dell’ultima ora il primo caso di coronavirus registrato a Madrid, un ragazzo di 24 anni tornato da un viaggio in Nord Italia.

Scuole chiuse Coronavirus regione per regione e decreto

In Cina, invece, scende il numero dei decessi: 52 registrati ieri, il numero più basso nelle ultime tre settimane. Il bilancio complessivo nel Paese asiatico parla di 2.715 vittime in totale.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]