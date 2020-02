Condividi su

Ultime notizie corona: altri italiani contagiati, ecco dove e chi sono

Ultime notizie Corona: la situazione è assolutamente in divenire. Al momento i casi di contagio continuano ad aumentare ma è bene evitare che si alimenti ulteriore allarmismo. Tutte le istituzioni sono la lavoro affinché il contagio possa essere contenuto, rispetto a quanto avvenuto sinora, e si fortifichi una funzione di coordinamento circa attività e azioni da intraprendere.

Ultime notizie Corona, i casi nei singoli Paesi

Oltre ai casi registrati e monitorati in Italia c’è da considerare la presenza di italiani contagiati negli altri Paesi o persone che nelle scorse settimane sono state in Italia. Anche in questo caso i numeri sono in costante aggiornamento. Iniziamo a vedere quali sono i Paesi sinora toccati.

In Spagna si conta al momento la presenza di persone italiane contagiate. Si tratta in particolare di due italiani in vacanza a Tenerife nelle isole Baleari. Dopo il test, risultato positivo, sono stati messi in isolamento. E sempre in Spagna si è registrato un altro caso di contagio di un ragazzo di 22 anni che tra il 22 ed il 25 febbraio 2020 è stato in Italia.

I Paesi coinvolti

Ultime notizie Corona – Altri due casi di contagio sono stati registrati a Tirolo, in Austria. Si tratta di persone che vivono ad Innsbruck e sono originari della Lombardia. Una delle due persone lavora presso una struttura ricettiva di Innsbruck presso cui sono state scattate alcune misure di contenimento: per qualche ora è stata evacuata la struttura e 9 persone sono state messe in quarantena per essere state a stretto contatto con la donna. Casi si sono registrati anche in Francia: in un caso si tratta di una persona che nei giorni scorsi è stata in Lombardia. Stessa cosa avvenuta in Finlandia dove le stesse autorità hanno dato notizia del caso di contagio da coronavirus. “È una donna in età lavorativa che ha viaggiato nel nord Italia”. La persona al momento risulta ricoverata ma in “buone condizioni”. Un altro contagio sembra esserci stato in Svizzera dove una persona adulta residente nel Canton Vicino, da quanto viene riferito, pare sia stato contagiato nel corso di una manifestazioni in provincia di Milano.

Casi simili, oltre ai Paesi citati, sono stati sinora riscontrati in Croazia, Grecia e Macedonia.

Qui un articolo sull’incidenza di mortalità del coronavirus: lo studio che mette in discussione la formula con cui viene calcolato il tasso di mortalità.

