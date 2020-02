Condividi su

Nuovo album Bresh: quando esce, titolo e canzoni

Ecco Che io mi aiuti, il primo album ufficiale di Andrea Brasi, rapper italiano cresciuto a Boiasco, classe ’96 e meglio conosciuto come Bresh.

Andrea Brasi: Chi è l’autore di Che io mi aiuti

Il camntante bazzica nel campo musicale da un po’. Si ricorda il suo mixtape Cambiamenti o ancora Cosa vogliamo fare, composto da 11 brani e caratterizzato dalla collaborazione con diversi artisti, tra i quali Vaz Tè, Tedua e Livia. Egli inoltre è stato uno dei membri (tra cui Rkomi e appunto Tedua) di una crew milanese, tale Zona4Gang e lo è tutt’ora di Drilliguria, un movimento di rapper liguri, senza dimenticare Wild Banana, collettivo con cui collabora spesso.

Ecco infine, dopo la firma con Sony Music, Che io mi aiuti, ultima fatica del rapper e rilasciata lo scorso 14 febbraio.

Che io mi aiuti: I brani

L’album, rilasciato per Sony Music su Spotify, Apple Music e tutte le principali piattaforme digitali, elenca 10 tracce, anticipate a giugno dai singoli No Problem e Oblò (il secondo in featuring con Rkomi). Si notano la presenza di ospiti come Izi, Vaz Tè, Tedua e il sopraccitato Rkomi, tutti ragazzi provenienti da Genova e tutti uniti da un legame che trova conferma in quest’ultimo progetto. Ecco la tracklist completa:

1. SCOOTER (intro)

2. OBLO’ feat Rkomi

3. RABBIA DISTILLATA

4. PARA’ feat Tedua

5. CHE IO MI AIUTI

6. GIRANO feat Izi

7. NO PROBLEM

8. SKIT

9. TEAM feat Vaz Tè

10. NO HEROES (outro)

Che io mi aiuti: di quale messaggio parla Bresh?

Questo nuovo progetto rispecchia le origini e la generazione di Bresh, portando avanti un messaggio importante: mai autocommiserarsi, bisogna reagire, rendersi conto degli strumenti e delle capacità e valorizzarle, sfruttandole per migliorarsi. Non bisogna cercare qualcuno da accusare, nella cui persona individuare la causa dei propri insuccessi e desideri andati in fumo.

Un album personale sicuramente, ma come lo è – in fondo – ogni brano, film, libro realizzato dall’autore. La bellezza della musica, dei libri, dei film e di quello che in generale assumiamo sta proprio nel ritrovarsi nelle esperienze altrui, nella condivisione di sofferenze, ideali e voglia di reagire. Che io mi aiuti, che sia io stesso la causa e la soluzione dei miei mali e la ragione dei miei successi.

