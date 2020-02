Condividi su

Quarto grado: ospiti e anticipazioni di stasera 28 febbraio 2020

Questa sera, venerdì 28 febbraio, Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero conducono Quarto Grado, nuovo appuntamento con l’informazione e la divulgazione.

Durante la scorsa puntata, andata in onda venerdì 21 febbraio, la redazione si era occupata ancora una volta dell’omicidio del giovane Luca Sacchi, in attesa della prima udienza fissata il 31 marzo 2020, giorno in cui molti elementi fondamentali all’interno del caso saranno discussi in Tribunale.

La Corrida: anticipazioni stasera 28 febbraio 2020 su Rai 1

Quarto grado: ospiti questa sera, notizie e aggiornamenti Coronavirus

Nel corso della puntata in onda questa sera sera si tornerà invece a parlare di Coronavirus per combattere la cattiva informazione e le numerose fake news che ruotano intorno a tale emergenza sanitaria. In diretta dall’ingresso dell’Ospedale Spallanzani di Roma, gli inviati di Quarto Grado offrono aggiornamenti costanti sulla situazione nella Capitale e nel resto d’Italia.

Il focolaio più esteso resta al Nord Italia, in particolare la zona del lombardo-veneto. Migliorano, nel frattempo, le condizioni dei tre pazienti ricoverati allo Spallanzani, mentre si continuano a monitorare, giorno per giorno, tutte le regioni d’Italia dove alcune fabbriche, molte scuole, università, musei, cinema e teatri restano chiusi. È dell’ultim’ora, infine, la notizia del primo caso di Coronavirus in Africa, precisamente in Nigeria. Si tratta di un Italiano rientrato da Milano il 25 febbraio.

Amici di Maria de Filippi Serale 2020: ospiti, cast e giudici. Le anticipazioni

Quarto grado: anticipazioni questa sera, omicidio Serena Moll

La seconda parte del programma sarà infine dedicata ad alcuni casi di cronaca ancora irrisolti. Primo fra tutti il terribile omicidio della studentessa Serena Mollicone, la diciottenne uccisa il 1 giugno del 2001 per cause ancora sconosciute.

Dopo ben diciannove anni dall’accaduto, la pm Maria Siravo ha infatti richiesto il rinvio a giudizio per l’ex maresciallo della caserma di Arce Franco Mottola, per il figlio Marco e la moglie, nonché per i due carabinieri considerati responsabili dell’omicidio di Serena Mollicone. Chiara Ingrosso offrirà ai telespettatori di Quarto Grado alcuni aggiornamenti sulle due udienze preliminari previste tra il 13 e il 20 marzo 2020.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]