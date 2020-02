Condividi su

Chievo-Livorno: probabili formazioni, quote e pronostico

Una delle partite della ventiseiesima giornata di Serie B è Chievo-Livorno, in programma sabato 29 febbraio alle ore 18:00 allo stadio Bentegodi.

I padroni di casa del Chievo, dopo un brutto periodo in cui hanno rischiato anche la zona playout durante le scorse settimane, grazie alle ultime due vittorie consecutive hanno risalito la china reinserendosi nel discorso playoff. Questo è l’obiettivo minimo per una squadra reduce da dieci anni di Serie A e che ha l’intenzione di tornarci il più presto possibile. La lotta è apertissima anche per la promozione diretta e in questo scontro i tre punti sono dunque l’imperativo.

Anche perché il Livorno sembra abbia ormai perso ogni chance possibile di salvezza. I labronici sono sempre più fanalino di coda del campionato e distano ben dodici lunghezze dalla zona playout, mentre la salvezza diretta è a diciassette punti. Davvero troppo lavoro da fare in tredici giornate per una squadra che una volta crollata non si è più ristabilita e, a dimostrazione di ciò, il fatto che l’ultima vittoria risalga addirittura allo scorso 2 novembre. Aggiungiamo inoltre un’altra statistica: in trasferta i toscani non hanno mai trovato il successo in questo campionato.

LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO SPORTIVO

Le probabili formazioni di Chievo-Livorno

CHIEVO (4-3-1-2): Semper; Frey, Cesar, Vaisanen, Renzetti; Segre, Obi, Garritano; Giaccherini; Meggiorini, Djordjevic

LIVORNO (3-4-1-2): Plizzari; Boben, Silvestre, Bogdan; Del Prato, Luci, Awua, Agardius; Marras; Ferrari, Marsura

Le quote e il pronostico del match

I bookmakers per Chievo-Livorno quotano la vittoria dei padroni di casa 1.80, il pareggio 3.30 e la vittoria degli ospiti 5.20. Tra le altre quote troviamo l’Over 1.5 a 1.35, l’Over 2.5 a 2.05, l’Under 3.5 a 1.25 e l’Under 2.5 a 1.70. Infine, quota Goal a 1.90 e No Goal a 1.85.

Salvo sorprese, i mussi volanti dovrebbero riuscire a portare a casa i tre punti: per cui si consiglia semplicemente l’1 fisso.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a [email protected]