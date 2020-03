Condividi su

Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni stasera 1 marzo 2020

Questa sera, domenica 1 marzo, su Rai 1 andrà in onda una nuova puntata di Che tempo che fa, celebre talk show condotto da Fabio Fazio. Con al suo fianco Mago Forest e Luciana Littizzetto, ancora costretta in casa in seguito all’incidente, con la partecipazione di Filippa Lagherback.

Tra gli ospiti della prima puntata del mese di marzo saranno in studio l’attore Luca Zingaretti, il vincitore di Sanremo Giovani Leo Gassamann, la presentatrice Mediaset Maria De Filippi, il divulgatore scientifico Piero Angela e il Capo della Protezione Civile Angelo Borrelli.

Che tempo che fa: ospiti questa sera su Rai 2, Luca Zingaretti esordio da regista

La prima parte di Che tempo che fa, in onda nel tardo pomeriggio su Rai 2, anticipa tutti gli argomenti, gli ospiti e le interviste che caratterizzeranno la prima serata e l’intera trasmissione. Fabio Fazio, questa sera, accoglierà tra gli altri l’attore Luca Zingaretti, noto in modo particolare per il suo ruolo da protagonista all’interno della serie Il Commissario Montalbano. Lunedì 9 marzo, in prima serata su Rai 1, andranno in onda i suoi episodi, diretti questa volta dallo stesso Zingaretti al suo esordio come regista.

Che tempo che fa: anticipazioni domenica 1 marzo. Spazio alla musica con Leo Gassmann

Ci sarà ampio spazio a Che Tempo che fa anche per la musica, con ospite in studio il giovanissimo Leo Gassmann, classe 1998, vincitore del Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte. Figlio d’arte, come be sappiamo, Leo ha saputo distinguersi per il suo talento, per la sua voce e per la sua indole umile, riuscendo inoltre a dominare con maestria il palco dell’Ariston con il suo brano Vai Bene così. Questa sera, in diretta su Rai 2, il giovane artista eseguirà la sua canzone dal vivo, anticipando così l’uscita del suo nuovo album.

La seconda ed ultima parte del programma sarà invece dedicata a Il Tavolo di Che tempo che fa, leggera parentesi caratterizzata dalla comicità di Nino Frassica, Mago Forest e Teo Teocoli.

