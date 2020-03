Modello 730: la scadenza per la presentazione è slittata al 30 settembre 2020. In teoria, tale disposizione sarebbe entrata in vigore l’anno prossimo

Modello 730 2020: proroga scadenza a settembre, ecco la nuova data

Modello 730: la scadenza per la presentazione è slittata a fine settembre 2020. In teoria, tale disposizione sarebbe entrata in vigore comunque a partire dal prossimo anno ma lo scoppio dell’emergenza Covid 19 ha spinto il governo ad anticiparla non solo per la “zona rossa” ma per tutto il paese.

Modello 730: scadenza slittata a fine settembre

La scadenza relativa all’invio del modello 730 slitta di qualche mese, da luglio al 30 settembre 2020. Il nuovo termine massimo per l’invio doveva entrare in vigore, come indicato nell’ultima Legge di Bilancio, a partire dal 2021. Alla fine, però, la sua introduzione è comparsa tra i provvedimenti contenuti nel primo Decreto legge emanato dal Consiglio dei ministri il 28 febbraio per fronteggiare l’emergenza coronavirus.

La diffusione dell’epidemia sta avendo e continuerà ad avere delle ripercussioni sull’economia dell’intero paese e non solo delle zone al centro dell’epidemia; “ci sono casi in cui è complicato raccogliere e spedire le informazioni” – ha sottolineato a tal proposito il titolare del Mef Roberto Gualtieri – visto che allo stato dei fatti interi settori sono di fatto “fermi” (ciò a dir poco rallenta il lavoro dell’Agenzia delle Entrate cui tocca elaborare i dati inviati da imprese e sostituti di imposta per le dichiarazioni precompilate), dunque, si è scelto di applicare la scadenza di fine settembre a tutti i contribuenti italiani.

Le modifiche del calendario fiscale

In pratica, con l’emergenza coronavirus si è anticipata di un anno la riforma del calendario fiscale che, teoricamente, doveva partire nel 2021. Quindi, come si è già precisato, la nuova scadenza per inoltrare il modello 730 sarà quella del 30 settembre (nel 2019 si doveva inviare entro il 23 luglio). Sempre nel quadro della riforma del calendario fiscale, il termine ultimo per la trasmissione della Certificazione Unica, per quest’anno fissato al 30 marzo, dal 2021 scatterà il 16 marzo. Infine, la dichiarazione precompilata nel 2021 sarà disponibile per i singoli contribuenti a partire dal 30 aprile (non il 5 maggio come quest’anno e nemmeno come nel 2019 quando fu messa a disposizione il 15 aprile).

