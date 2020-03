Condividi su

Risultati elezioni suppletive Roma 2020: chi ha vinto e percentuali

Risultati elezioni suppletive Roma 2020: eletto l’esponente di spicco del Pd e attuale ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. Il seggio da deputato era rimasto vacante dopo la nomina dell’ex Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni a Commissario Europeo per gli Affari Economici.

Elezioni suppletive Roma: scarsa affluenza

Ieri, domenica 1 marzo 2020, si sono svolte le elezioni suppletive per un seggio alla Camera dei deputati nel Collegio uninominale 01 – Lazio 1. Nella circoscrizione sono compresi i rioni – tradizionalmente legati al centrosinistra – di Monti, Esquilino, Castro Pretorio, Campo Marzio, Trevi, Celio, Testaccio, Trastevere, Prati, Trionfale, Flaminio. L’affluenza finale si è attestata a quota 17,66%: hanno votato 32.880 aventi diritto (73 le schede bianche, 185 le schede non valide) su 186.234 complessivi.

Alle suppletive, l’affluenza è sempre molto bassa: di solito non supera il 25%, d’altra parte, in questo caso particolare sulla scarsa partecipazione non possono non aver pesato fattori come la domenica ecologica, anche se il comune aveva previsto delle deroghe per gli elettori, la pioggia sicuramente ma probabilmente anche i timori legati alla diffusione del Covid 19 (gli scrutatori hanno consegnato le schede indossando dei guanti di lattice).

I risultati: Gualtieri senza rivali

Come si diceva, a conquistare la vittoria è stato Roberto Gualtieri (della lista “Roma con Gualtieri”) con il 62,24%, circa 20.300 preferenze per lui. Seguono Maurizio Leo, candidato del centrodestra unito in quota Fratelli D’Italia, che ha raccolto il 26% (8.500 voti) e Rossella Rendina del Movimento 5 Stelle, 1.4522 i voti per la pentastellata equivalenti al 4,36%. Marco Rizzo del Partito Comunista ha preso 855 voti (2,62%), distanziata di poco la candidata di Potere al Popolo Elisabetta Canitano (785 voti). Il leader del Popolo della Famiglia Mario Adinolfi non va oltre l’1,32%, non supera l’1% Luca Lo Muzio (Volt).

Il 4 marzo del 2018, Gentiloni aveva preso il 42% dei voti, il candidato del centrodestra Luciano Ciocchetti si fermo poco sotto il 31%; Angiolino Cirulli per il Movimento 5 Stelle non superò il 16,8%.

