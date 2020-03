Quando è possibile rateizzare la bolletta Enel della luce o del gas, soprattutto quando questa è stata inviata in ritardo. Ecco come fare.

Rateizzazione bolletta Enel luce e gas inviata in ritardo. Quando si può fare

Quando la bolletta Enel della luce o del gas è troppo alta è possibile chiedere un piano di rateizzazione, in modo tale da smaltire nell’arco di un tempo più lungo l’elevato importo da pagare, anziché versarlo in un’unica soluzione. Ecco come richiedere un piano di rateizzazione della bolletta Enel e la procedura da seguire stando a quanto riportato sulla pagina dedicata sul sito della compagnia.

Rateizzazione bolletta Enel luce e gas: ecco come fare

Il piano di rateizzazione può essere richiesto direttamente online. Per farlo è necessario dapprima accedere all’Area Clienti, quindi selezionare la voce Le Bollette dal menu in alto e infine selezionare la voce Rateizzazione.

Enel ricorda che è possibile rateizzare online fatture inferiori a 5.000 euro, mentre per importi superiori sarà necessario contattare il Servizio Clienti della compagnia. Il piano di rateizzazione è richiedibile solamente se non sono in corso altre richieste di dilazione. Se c’è un credito in corso è possibile compensarlo con gli importi a debito e dilazionare la somma residua, ma anche in questo caso è necessario contattare il Servizio Clienti. In caso di bollette domiciliate, bisognerà chiamare il Servizio Clienti e bloccare il pagamento automatico prima di procedere alla rateizzazione.

Rateizzare la bolletta Enel della luce e del gas: quando è possibile

La possibilità di rateizzare la bolletta della luce o del gas è stabilita dall’Arera, che definisce come l’importo da rateizzare debba sempre essere maggiore di 50 euro, che si può richiedere la rateizzazione della bolletta entro 10 giorni dalla sua scadenza e infine che le rate non sono cumulabili (a meno che non ci siano diversi accordi) e che la frequenza debba essere la stessa del normale ciclo di fatturazione. A ogni modo le rate non possono essere meno di due.

Rateizzazione bolletta Enel luce

La bolletta della luce è rateizzabile se rientra in uno dei seguenti casi:

La bolletta supera almeno del 150% l’importo medio delle fatture negli ultimi 12 mesi. La percentuale sale al 250% per i clienti non domestici.

La bolletta è stata emessa dopo la sospensione del normale ciclo di fatturazione e supera almeno del 150% l’importo medio delle fatture degli ultimi 12 mesi (sempre al 250% per i clienti non domestici).

Non è stata rispettata la periodicità di fatturazione, come previsto dall’art. 4 del Testo integrato in materia di fatturazione del servizio di vendita per i clienti di energia elettrica e gas naturale.

La bolletta contiene i consumi che non sono stati precedentemente registrati per un guasto al contatore (ma quest’ultimo non deve essere stato causato dal cliente).

La bolletta è la prima emessa dopo l’attivazione della fornitura ed è calcolata sulla base di letture che superano almeno del 150% (250% per i clienti non domestici) l’autolettura comunicata dal cliente prima della fatturazione.

Rateizzazione bolletta Enel gas: quando è possibile

Enel spiega che la bolletta del gas è rateizzabile in uno dei seguenti casi:

La bolletta supera almeno del doppio l’importo della fattura più elevata emessa negli ultimi 12 mesi; in ogni caso la differenza tra le due fatture non deve essere legata alla variazione stagionale dei consumi.

La bolletta è stata emessa dopo la sospensione del normale ciclo di fatturazione e l’importo è almeno il doppio della fattura più elevata emessa negli ultimi 12 mesi.

Non è stata rispettata la periodicità di fatturazione, come sopra.

La bolletta contiene i consumi che non sono stati precedentemente registrati per un guasto al contatore.

La bolletta è la prima emessa dopo l’attivazione della fornitura ed è calcolata sulla bse di letture che superano almeno del 150% (250% in caso di clienti non domestici) l’autolettura comunicata dal cliente prima della fatturazione.

Come pagare le rate

Per pagare le rate previste dal piano concordato, Enel invita l’utente a scegliere la modalità di pagamento più comoda. Sarà quindi sufficiente pagare le fatture dei consumi che si ricevono e che contengono anche l’importo delle rate richiesto. Se si preferisce è possibile richiedere i bollettini postali che saranno inviati assieme alla lettera di conferma del piano di rateizzazione.

