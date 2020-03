Bonus giovani coppie under 35: possono usufruire di tutta una serie di sconti e benefici fiscali come gli altri contribuenti se rispondono a certi requisiti

Bonus giovani coppie under 35: quali agevolazioni si possono richiedere

Bonus giovani coppie under 35: non esiste un’agevolazione dedicata appositamente alle giovani coppie, tuttavia, le stesse possono usufruire di tutta una serie di sconti e benefici fiscali come gli altri contribuenti se rispondono a certi requisiti.

Bonus giovani coppie under 35: le agevolazioni sulla casa

Per esempio, agevolazioni a cui le giovani coppie potrebbero essere molto interessate sono quelle riguardanti l’acquisto della prima casa. Come ricorda la stessa Agenzia delle Entrate sul proprio sito: “L’agevolazione per l’acquisto della “prima casa” consente di pagare imposte ridotte sull’atto di acquisto di un’abitazione in presenza di determinate condizioni. Chi acquista da un privato (o da un’azienda che vende in esenzione Iva) deve versare un’imposta di registro del 2%, anziché del 9%, sul valore catastale dell’immobile, mentre le imposte ipotecaria e catastale si versano ognuna nella misura fissa di 50 euro. Se invece il venditore è un’impresa con vendita soggetta a Iva, l’acquirente dovrà versare l’imposta sul valore aggiunto, calcolata sul prezzo della cessione, pari al 4% anziché al 10%. In questo caso le imposte di registro, catastale e ipotecaria si pagano nella misura fissa di 200 euro ciascuna”.

Altri benefici fiscali sulla casa

Dunque, sempre in relazione alla casa, anche le giovani coppie possono accedere ai vari bonus previsti per ristrutturare la casa e risanarne gli impianti, anche in chiave risparmio energetico, o a quelli che consentono di portare in detrazione le spese sostenute per l’acquisto di mobili e arredi. Detto ciò, nel novero delle agevolazioni riguardanti la casa non si può non citare anche il bonus affitto che consente, se si rientra all’interno di una determinata soglia Isee (compresa all’incirca tra 15.500 e 31mila euro di reddito annuo), di accedere a delle detrazioni relative al pagamento del canone di locazione. Tale sconto può essere utilizzato a fronte della partecipazione a specifico bando che i singoli comuni emanano, di solito, in primavera.

