Serie tv marzo 2020 cancellate: ecco quali non andranno online

Le piattaforme di streaming sono molteplici e così le nuove serie tv in uscita ogni mese. C’è da perdersi a ogni newsletter che riceviamo da Netflix, Amazon Prime Video, Now Tv, Chili, Infinity e via dicendo, ma certamente siamo anche ben lieti di ricevere comunicazioni a proposito della nostra serie tv preferita. In questo articolo, però, non approfondiremo sulle serie tv più attese del momento, ma su quelle cancellate o non rinnovate a marzo 2020. Ecco quali sono.

Perché le serie tv vengono cancellate dai palinsesti?

A questo punto un lettore non aggiornato potrebbe porsi la domanda sul perché alcune serie tv (ma anche film) vengono cancellati dai palinsesti dei servizi streaming come Netflix o Amazon Prime Video. È semplicemente una questione di licenze: aziende come Netflix acquistano licenze per film e serie tv presso studi di produzione e fornitori di contenuti, ma le licenze devono essere rinnovate, perché hanno una data di scadenza. L’acquisto delle licenze avviene pertanto per periodi di tempo stabili e non indeterminati ed è per questo motivo che alcuni titoli subiscono ogni mese la rimozione. Pertanto, quando un titolo viene rimosso dal catalogo è perché l’accordo di licenza è ormai vicino alla scadenza.

Serie tv marzo 2020 cancellate o non rinnovate: i titoli

Spinning Out (Netflix);

Sountrack (Netflix);

Insatiable (Netflix);

Ergo Proxy (Netflix);

One Strange Rock: Pianeta Terra (Netflix);

I Minipaladini (Netflix);

SamSam (Netflix);

Yakari (Netflix);

Huntik: Secrets and Seekers (Netflix);

Monty Don’s French Gardens (Netflix);

Empire (Now Tv – Chili);

Hawaii Five-0 (Amazon Prime Video);

Homeland (Netflix – Amazon Prime Video – Chili);

Le amiche di mamma (Netflix);

Le regole del delitto perfetto (Netflix – Chili);

Modern Family (Amazon Prime Video – Sky);

Supernatural (Amazon Prime Video – Sky);

Will & Grace (Infinity).

