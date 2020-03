Corona ultime notizie: la novità emersa nella giornata di ieri, giovedì 5 marzo, riguarda il primo contagio in Europa. Il bilancio aggiornato in Italia.

Corona ultime notizie: primo contagiato a gennaio, ricostruzione dei contagi

Mentre la CNN pubblicava una mappa sulla quale si delineava la diffusione del contagio da coronavirus partendo dall’Italia, qui faceva rumore la notizia del primo focolaio europeo, che non è avvenuto nel Belpaese, ma in Germania, stando a quanto ricostruito da un team di medici tedeschi sul New England Journal of Medicine. Il paziente avrebbe infatti accusato sintomi respiratori e febbre alta lo scorso 24 gennaio, ma c’è stato un miglioramento nei giorni successivi e il 27 gennaio è tornato al lavoro guarito. Tra il 20 e il 21 gennaio, l’uomo era stato presente a un convegno in cui aveva incontrato una collega di Shanghai, che ha soggiornato nel Paese tedesco dal 19 al 22 gennaio ed è poi tornata a casa senza mai accusare sintomi. Questi ultimi sono comparsi durante il volo di ritorno: quindi, il giorno dopo, la donna ha avvisato i colleghi tedeschi e sono partiti i controlli. Il 33enne tedesco è stato trovato positivo al virus, ma ormai privo di sintomi.

Corona ultime notizie: virus partito dalla Germania?

Da questa scoperta, come riportato da Repubblica, il sito Netxstrain ha pubblicato una specie di albero genealogico del virus, andando ad alimentare l’ipotesi secondo la quale in Europa il virus si sarebbe propagato proprio a partire dalla Germania, avendo strette correlazioni con i casi europei emersi e, soprattutto, italiani. Dal punto di vista genetico, i casi registrati in Paesi lontani tra loro, come Messico, Italia, Finlandia, Scozia e Brasile, risultano infatti simili al focolaio tedesco.

Sul tema ha parlato anche Ilaria Capua, dell’Università della Florida, che ha affermato di come dalla Cina sono partite 3 vie di propagazione del virus. “La dinamica dell’infezione in Europa è diversa da quella raccontata finora. Quel che sappiamo è che il nuovo coronavirus è arrivato in Europa dalla Cina probabilmente in gennaio, portato da centinaia di persone e adesso stiamo cercando di ricostruire gli ingressi multipli in Europa grazie alle sequenze genetiche”. Infine c’è la possibilità che “una massa critica di persone con il virus arrivata in Europa abbia contribuito a diffonderlo”. In altre parole, “non è stata solo l’Italia a fare da cassa di amplificazione”.

Corona ultime notizie: bilancio contagi, morti e guariti aggiornato al 5 marzo

Ecco l’ultimo bollettino diramato dalla Protezione Civile nel pomeriggio di ieri, giovedì 5 marzo 2020. Nella tabella seguente il numero dei contagi, delle vittime e delle persone guarite nel nostro Paese ripartite per Regione.

Regione Contagi Persone guarite Vittime Lombardia 2251 376 98 Emilia Romagna 698 10 30 Veneto 407 17 10 Marche 124 0 4 Piemonte 108 0 2 Toscana 61 1 0 Campania 45 0 0 Lazio 44 3 0 Liguria 28 4 3 Friuli Venezia Giulia 21 0 0 Sicilia 18 2 0 Puglia 14 1 1 Umbria 9 0 0 Abruzzo 8 0 0 Trentino Alto Adige 8 0 0 Molise 7 0 0 Calabria 2 0 0 Sardegna 2 0 0 Valle d’Aosta 2 0 0 Basilicata 1 0 0 Totale 3858 148 414

