Suffragette: trama, cast e anticipazioni film stasera su Rai 3

Oggi, 6 marzo 2020, alle 21:20 su Rai 3 andrà in onda Suffragette. La pellicola del 2016, distribuita da BIM e prodotto da Ruby Films, Pathé, Film4, è stato diretta da Sarah Gavron, regista britannica nota per aver lavorato dietro la macchina da presa in Brick Lane, Village at the End of the World e This Little Life.

L’emozionante lungometraggio, sceneggiato da Abi Morgan, ha potuto contare sulle musiche di Alexandre Desplat, la fotografia di Eduard Grau mentre il montaggio è stato affidato a Barney Pilling. L’opera inoltre al botteghino in Italia ha incassato 1,6 milioni di euro. Ma vediamo insieme la sinossi di Suffragette!

Suffragette: trama e anticipazioni film stasera su Rai 3

La pellicola drammatica segue le vicende di Maud Watts, giovane lavoratrice londinese costretta a sopportare le angherie del suo capo che la tratta senza rispetto e come fosse un oggetto. Stanca di dover tacere davanti alle richieste assurde dell’uomo, quando la protagonista vede sfilare per le strade della città le Suffragette viene travolta dal fervore e coraggio con cui queste donne lottano per ottenere il diritto al voto.

Conquistata dal movimento femminista, Maud decide di unirsi alla battaglia e, entrata nel gruppo, conosce i sostenitori della causa che raccontano la propria esperienza e accrescono nella ragazza la voglia di giustizia. In particolare Alice Haughton convince Watts a rendere note le condizioni inaccettabili in cui lavora davanti al rappresentante della Camera dei comuni. Nonostante la determinazione e l’energia non sarà facile per le combattenti portare a termine la propria gloriosa missione e prima di riuscirci dovranno affrontare incredibili difficoltà e ostacoli.

Il cast del film

In Suffragette Carey Mulligan interpreta Maud Watts mentre Helena Bonham Carter è Edith Ellyn. Brendan Gleeson veste i panni di Steed, Anne-Marie Duff quelli di Violet Miller e Ben Whishaw è Sonny Watts.

Hanno partecipato al film anche Romola Garai nel ruolo di Alice Haughton, Meryl Streep in quello di Emmeline Pankhurst e Finbar Lynch che è Hugh Ellyn. Infine Natalie Press recita la parte di Emily Davison, Samuel West quella di Benedict e Geoff Bell è Norman Taylor.

