Condividi su

Assunzioni Poste Italiane marzo 2020 con diploma e laurea. I posti

La campagna assunzioni di Poste Italiane è ricca a marzo 2020, su tutto il territorio italiano sono diverse infatti le figure professionali ricercate e richieste. Andiamo quindi a vedere le posizioni aperte su tutto il territorio, i requisiti richiesti, la tipologia di contratto offerto e i posti disponibili.

Assunzioni Poste Italiane marzo 2020: cercasi figure di front end, ecco dove

Poste Italiane è alla ricerca di figure di front end da inserire presso gli uffici postali nella Provincia di Bolzano. La tipologia di contratto offerto è a tempo determinato, con possibilità di conversione a tempo indeterminato. Le mansioni riguardano attività di promozione e vendita di prodotti/servizi di competenza, assicurando l’espletamento delle procedure operative e amministrative in ottica di fidelizzazione e sviluppo della clientela.

I requisiti richiesti? Il possesso del diploma di scuola superiore e il patentino di bilinguismo. Al colloquio bisognerà presentare copia del suddetto patentino e copia dell’attestato di appartenenza linguistica.

Poste Italiane cerca consulenti finanziari e commerciali

Il Gruppo è anche alla ricerca di giovani laureati in discipline economiche orientati all’attività di consulenti finanziari e commerciali per Poste Italiane su tutto il territorio nazionale. La mansione principale è quella di promuovere e vendere direttamente i servizi e sviluppare la clientela.

Come requisiti è richiesto il possesso di laurea magistrale in discipline economiche conseguita con votazione finale non inferiore a 102/110. Per quanto riguarda le conoscenze professionali è richiesta capacità di pianificazione e organizzazione della propria attività in funzione degli obiettivi commerciali, capacità di relazione con diverse tipologie di interlocutori e capacità di negoziazione, nonché ottima conoscenza degli strumenti di Office Automation. I candidati saranno assunti con contratto di apprendistato della durata massima di 3 anni, comprensivo di specifica formazione.

Poste Italiane cerca stagisti a Roma

Altra posizione aperta consultabile sulla pagina dedicata all’erecruiting sul sito di Poste Italiane, è quella di stagisti sul territorio di Roma. Testualmente, Poste cerca giovani e brillanti laureati magistrali in discipline economiche e STEM con votazione di almeno 102/110. I requisiti richiesti sono solo attitudinali: voglia di mettersi alla prova, buona propensione al cambiamento, all’innovazione e al digitale.

Process and Continuous Improvement Logistic Engineer cercasi in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna

Con riferimento al settore Corrispondenza e Pacchi, nel contesto della Funzione Posta Comunicazione e Logistica nell’ottica di rafforzamento delle strutture di staff delle Macro Aree Logistiche Territoriali, si ricercano professionisti con comprovata esperienza in attività di Gestione Operativa maturata in ambito organizzativo produttivo e/o logistico, volta a ottimizzare i processi produttivi e la loro implementazione tramite attività relative ad accettazione, smistamento, trasporto, o coordinamento dei servizi sul territorio, monitoraggio degli standard di qualità e gestione delle risorse.

Il titolo di studio richiesto è una laurea in discipline ingegneristiche, mentre tra gli altri requisiti spicca l’esperienza in ruoli analoghi di almeno 3 anni maturata in aziende di servizi e società di consulenza in ambito Logistica & Delivery o Produzione. Sono richieste conoscenze professionali nel Process Improvement, nell’analisi e la gestione del KPI e nel Change Management. Le sedi di lavoro sono 3: Milano, Bologna e Venezia. È inoltre richiesta la disponibilità a trasferte nell’ambito della Macro Area territoriale di riferimento.

Lean Specialist cercasi a Milano

Il Gruppo cerca professionisti con comprovata esperienza maturata nell’implementazione delle metodologie e nella gestione degli strumenti di Lean Production e/o World Class Manufacturing nel settore Corrispondenza e Pacchi e nell’ambito della Funzione Posta Comunicazione e Logistica. Il compito è quello di sovraintendere e assicurare gli standard operativi dei modelli di pilastri tecnici (“Pillar”) applicati nei siti produttivi in raccordo con la funzione Lean della sede centrale e con le strutture territoriali attraverso una serie di attività operative finalizzate ad applicare le metodologie di miglioramento continuo dei processi operativi, diffondere le best practices utilizzate e assicurare la gestione delle verifiche periodiche di qualità. Tra i requisiti richiesti spicca il possesso di una laurea in ingegneria gestionale o ingegneria logistica e produzione/ingegneria/meccanica/statistica. Inoltre è richiesta un’esperienza di almeno 2 anni maturata nel settore della logistica integrata, nel manifatturiero e/o automotive, in qualità di Lean Specialist e/O WCM Plant Support e/o Pillar Leader.

Tra le conoscenze professionali richieste si annoverano le metodologie Lean/World Class Manufacturing e in particolare dei pillar tecnici Workplace Organization, Logistic, Focus Improvement, Safety, Project Management, Guida programmi Lean.

La sede di lavoro è a Milano.

Process Engineer – Esperto MTM (Methods – Time Measurement) cercasi a Roma

Sempre nel settore Corrispondenza e Pacchi e nell’ambito della Funzione Posta Comunicazione e Logistica, l’azienda ricerca professionisti con esperienza nella progettazione di processi operativi e rilevazioni dei cicli di lavoro provenienti dal settore manifatturiero e/o della logistica integrata, in grado di presidiare attività come progettare le postazioni di lavoro, rilevare e occuparsi della manutenzione dei cicli di lavoro, occuparsi del dimensionamento delle postazioni, definire il modello di turnistica più adeguato, avviare in produzione nuovi processi/cicli.

Richiesta una laurea in discipline ingegneristiche e un’esperienza almeno biennale in attività di progettazione e dimensionamento di postazioni di lavoro e unità produttive e rilevazione e manutenzione dei cicli di lavoro delle stesse. Di seguito le conoscenze professionali richieste:

Process Improvement;

Diagnostica della produttività dei reparti e della PDL;

Logistica e Delivery;

Strumenti di supporto al recapito/logistica;

Gestione e analisi KPI di stabilimento;

Change Management;

Analisi MTM – Tempi e Metodi.

La sede di lavoro è a Roma, ma è richiesta disponibilità a trasferte su tutto il territorio nazionale.

Primark Roma: dove apre, posti di lavoro e negozi

Poste Italiane cerca addetti SDA Express Courier in tutta Italia

Su tutto il territorio Poste Italiane cerca addetti SDA Express Courier, per la gestione e il monitoraggio delle attività operative riguardanti le spedizioni in tutte le fasi del processo. Richiesto il diploma di scuola media superiore con votazione minima 70/100 o diploma di laurea (anche triennale) con votazione minima 102/110. Non sono richieste conoscenze specialistiche, mentre la tipologia di lavoro offerto è con contratto a tempo determinato relativamente alle specifiche esigenze aziendali sia in termini numerici, sia in termini di durata. L’offerta di lavoro scadrà il 31 marzo 2020.

Concorso Inps 2020: bando per 1869 posti in estate, le materie

Poste Italiane cerca portalettere su tutto il territorio

Anche nel caso dei portalettere i requisiti richiesti riguardano il possesso di un diploma di scuola media superiore con votazione minima 70/100 o diploma di laurea anche triennale con votazione minima 102/110. Inoltre è richiesto il possesso della patente di guida in corso di validità per la guida del motomezzo aziendale, mentre per la sola Provincia di Bolzano è richiesto il patentino di bilinguismo. Per presentare la propria candidatura bisogna presentare anche l’idoneità generica al lavoro, ovvero l’attestato medico rilasciato dalla USL/ASL di appartenenza o dal medico curante. La tipologia di contratto offerta è a tempo determinato a partire da aprile 2020.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]