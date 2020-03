Domenica 8 Marzo va in scena il match Avellino-Ternana, valido per la 30esima giornata della Serie C. Fischio d’inizio previsto per le ore 15.00.

Serie C, Avellino-Ternana: probabili formazioni, pronostico e quote

In casa Avellino ha parlato il nuovo Amministratore Delegato Giovanni D’Agostino, figlio del proprietario della squadra, che in un’intervista ha così dichiarato: “Abbiamo già fatto il punto della situazione. Siamo alle battute finali di un campionato che può darci tanto e getteremo le basi per fare qualcosa di importante e arrivare in alto. Invito tutti i tifosi a continuare a sostenere la squadra, loro ci sono sempre stati, nonostante le vicissitudini degli ultimi mesi“.

In questo momento di difficoltà della Ternana, è intervenuto per spronare la squadra l’ex centrocampista rossoverde Fabris, che ha dichiarato: “In quest’ultima fase la Ternana deve acquisire maggiore consapevolezza. Ha qualità e deve tirarle fuori con maggiore continuità nell’arco delle partite. Le vittorie e le inversioni di marcia prendono forza da tutti i settori: dirigenziale, tecnico, dall’ambiente. È chiaro che sono i giocatori con l’allenatore e tutto il comparto tecnico, da primi attori, da loro deve venire il cambio di marcia. La stanchezza aumenterà da qui alla fine ma per tutti. Bisogna trovare energie mentali fondamentale. Quando la testa sta bene tutto il resto viene da se“.

Avellino-Ternana: le probabili formazioni

Avellino (3-5-2): Dini; Illanes, Morero, Laezza; Celjak, Garofalo, Di Paolantonio, De Marco, Parisi; Micovschi; Albadoro. A disp: Tonti, Bertolo, Njie, Zullo, Evangelista, Federico, Izzillo, Rizzo, Rossetti, Ferretti. All. Ezio Capuano

Ternana (3-5-2): Iannarilli; Diakité, Russo, Sini; Parodi, Paghera, Palumbo, Damian, Mammarella; Partipilo, Vantaggiato. A disp: Marcone, Tozzo, Nesta, Mucciante, Furlan, Proietti, Salzano, Verna, Ferrante, Marilungo, Torromino. Allenatore: Fabio Gallo

Le quote e il pronostico del match

Avellino-Ternana si prospetta come una partita molto tesa e all’insegna dell’imprevedibilità. I bookmakers quotano l’1 a 2.90, il pareggio a 3.00 e il 2 fisso della Ternana a 2.45.

Si consiglia la giocata Under 2.5.

