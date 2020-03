Cos’è e come funziona il congedo parentale Inps 2020 per i lavoratori dipendenti che hanno figli di 6, 8 o 12 anni. Ecco le informazioni utili.

Figli 6, 8 e 12 anni: congedo parentale Inps 2020, ecco come funziona

Il congedo parentale Inps è una misura finalizzata a far fruire ai genitori un periodo di permanenza a casa nel periodo subito dopo la nascita del figlio e per i suoi primi 12 anni di vita. Il congedo facoltativo può essere fruito sia dalla madre lavoratrice, sia dal padre lavoratore, e il periodo dura in genere 6 mesi per ciascun genitore. Qualora il genitore sia solo uno, ovvero nei casi di morte o grave infermità dell’altro genitore oppure di abbandono del figlio, la durata del congedo è estesa fino a 10 mesi.

Congedo parentale Inps 2020: indennità, importo e durata

Il congedo parentale oggetto di questo articolo non è obbligatorio, ma facoltativo e consente ai genitori lavoratori dipendenti di fruire di un periodo per stare accanto al figlio fino all’età di 12 anni. È possibile fruire del congedo parentale in diverse modalità temporali: ore, giorni o mesi. La modalità di fruizione è particolarmente flessibile.

Durante questo lasso di tempo il lavoratore ha diritto a un’indennità, ma solo fino a che il figlio non raggiunge una certa età. Si tratta di una indennità giornaliera non subordinata a particolari e specifiche condizioni assicurative o contributive. Il congedo parentale è retribuito al 30% della retribuzione media giornaliera per un periodo di tempo che arriva fino a 6 anni, esteso a 8 anni per le famiglie con basso reddito (ovvero con reddito individuale del genitore richiedente inferiore a 2,5 l’importo annuo del trattamento minimo pensionistico). Dai 6/8 anni ai 12 anni del bambino, quindi, le assenze dal lavoro per il congedo facoltativo non sono retribuite.

Come presentare la domanda

La domanda di congedo parentale va presentata prima dell’inizio del periodo richiesto e va fatta online sul sito dell’Inps, tramite il servizio dedicato. Alternativamente è possibile presentare richiesta tramite Contact Center (803 164 o 06 164 164) oppure enti di patronato e intermediari dell’Istituto, tramite i servizi telematici offerti dagli stessi.

