Corona ultime notizie: mappa CNN contro l’Italia “focolaio del virus”

Corona ultime notizie: l’emittente americana Cnn al centro delle polemiche dopo la diffusione di una mappa relativa alla diffusione del contagio da nuovo coronavirus. L’Italia veniva rappresentata come il punto da cui si è irradiata l’epidemia.

Corona ultime notizie: la mappa “capziosa” della Cnn

A dir poco “capziosa” la situazione legata alla diffusione del nuovo coronavirus disegnata in una mappa prima mandata in onda e poi diffusa sui social dalla nota emittente americana Cnn. Nella grafica, infatti, si metteva l’Italia al centro, facendo procedere a partire da essa delle frecce in direzione di tutti i paesi che hanno registrato dei casi di infezione. Basta dire che i primi casi di nuovo coronavirus sono stati rilevati in Cina per capire come il nostro paese sia solo uno dei tanti che in questo momento sta affrontando una grave emergenza.

Tra l’altro, con tutte le sue migliori energie, senza risparmiare risorse e con la massima trasparenza verso tutta la comunità internazionale. Un atteggiamento da premiare anche per il solo fatto che molti altri paesi, evidentemente, spaventati dal contraccolpo economico si sono ben guardati dall’attuare ma che di fatto rischia di prolungare lo stato di allarme, visto che – come mostra il caso cinese – le misure restrittive messe in campo dall’Italia sono le uniche a essersi dimostrate efficaci contro il propagarsi del contagio.

La CNN mostra una cartina in cui sembra che l’Italia sia l’origine del focolaio del Coronavirus. Questa è una visione… Gepostet von Luigi Di Maio am Donnerstag, 5. März 2020

La doverosa risposta della Farnesina

Corona ultime notizie – Chiaramente la polemica ha assunto velocemente dei connotati politici. Detto ciò, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio è prontamente intervenuto sulla questione per rispedire al mittente le, seppur velate (ma neanche tanto in fin dei conti), accuse al governo sì ma anche all’intero sistema paese italiano pronunciate dalla Cnn e altri media esteri.

“La CNN mostra una cartina in cui sembra che l’Italia sia l’origine del focolaio del Coronavirus. Questa è una visione distorta della realtà. Il punto però non è la CNN, questo è solo un esempio, perché sono anche altri i media internazionali che stanno dipingendo l’Italia in modo sbagliato. Mi chiedo quale sia l’intento. Discriminare un Paese che ha una sanità pubblica e che sta gestendo al meglio, nonostante decenni di tagli, una situazione complessa ed emergenziale in alcune zone? La disinformazione di alcune testate fa a pugni non con delle opinioni, ma con i dati numerici: l’Italia è la nazione che sta gestendo con più rigore questa emergenza, che, come sappiamo, si è sviluppata in Cina. Noi crediamo che controllare la salute delle persone facendo più tamponi sia serio. Crediamo che prendere misure restrittive per proteggere la salute dei nostri cittadini sia sacrosanto. Crediamo anche che la caccia agli untori sia una cosa da lasciare al Medioevo. Andiamo avanti con rigore e lavoriamo h24 per portare il nostro Paese, appena possibile, alla normalità. Tutti sono invitati a collaborare per questo obiettivo, in tutto il mondo: politici, istituzioni e mass media”, così ha scritto sul proprio profilo Facebook il titolare della Farnesina.

