Diavoli: trama, cast e anticipazioni serie tv. Ecco quando esce

C’è grande attesa per l’approdo sul piccolo schermo di Diavoli. Il thriller finanziario, prodotto da Lux Vide, prenderà il via venerdì 17 aprile 2020 alle 21:15 su Sky Atlantic e sembra avere tutte le carte in regola per conquistare i telespettatori.

La fiction dai toni drammatici, diretta da Nick Hurran e Jan Michelini, rappresenta la trasposizione televisiva dell’omonimo romanzo di Guido Maria Brera ed è stata interamente girata in lingua inglese. Ma vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere su Diavoli!

Diavoli: trama e anticipazioni serie tv. Ecco quando esce

Come già detto in apertura di articolo, Diavoli andrà in onda venerdì 17 aprile 2020 su Sky Atlantic. La serie televisiva è ambientata a Londra e segue le vicende di Massimo De Ruggiero, brillante trader italiano che grazie al proprio talento ha conquistato una posizione di potere nel mondo dell’alta finanza.

Senza favoritismi e raccomandazioni, il protagonista ha raggiunto il successo potendo contare solo sulle proprie forze e ascoltando i preziosi consigli di Dominic Morgan, ricchissimo direttore della New York- Investment Bank, che gli affida il compito gestire un fondo d’investimento che specula sulle obbligazioni. Massimo quindi si ritrova coinvolto in una vertiginosa guerra economica tra l’America e l’Europa che avrà conseguenze spaventose.

Il cast della serie tv

In Diavoli Patrick Dempsey interpreta Dominic Morgan mentre Alessandro Borghi è Massimo Ruggero. Nathalie Rapti Gomez veste i panni di Kate Baker, Tom McKay quelli di Chris Bailey e Lars Mikkelsen e Daniel Duval. Tatjana Nardone recita la parte di Cynthia, Vincent Papa quella del generale francese e Jemma Powell è Claire Stuart. Inoltre Chris Reilly ricopre il ruolo di Alex Vance, Gabrielle Scharnitzky quello di Antonia Kessler e Kasia Smutniak è Nina Morgan.

Hanno partecipato alla serie televisiva anche Laia Costa, Malachi Kirby, Paul Chowdhry, Pia Mechler e Sallie Harmsen. Lorna Brown indossa le vesti di Vicky Bale, Mark O’Halloran quelle di Henry Winks e Jane Perry è Margaret Cunnigham. Anthony Souter è il reporter Mc Davies, Harvey Canmore interpreta Eric Stewart e Holly Cook ricopre il ruolo di Juliette Stuart.

