Pensioni ultima ora: impatto Coronavirus sugli assegni, ecco i rischi

Pensioni ultima ora: il numero dei contagi è sempre alto e la situazione in Italia resta esplosiva sul fronte del coronavirus. In mattinata, oggi 11 marzo 2020, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte con i ministri dell’Economia Gualtieri e del Lavoro Catalfo hanno annunciato la prossima approvazione di misure che avranno lo scopo di provare a reggere l’urto della crisi dal punto di vista economico.

Pensioni ultima ora, l’equilibrio ed il futuro previdenziale

Infatti, come abbiamo scritto anche ieri in questo nostro articolo, è inevitabile che l’emergenza coronavirus produca danni economici e perdite di posti di lavoro. Ciò potrebbe indebolire il sistema previdenziale italiano già attraversato da un precario equilibrio tra numero di persone in pensione, lavoratori in servizio e richieste di misure maggiormente flessibili per l’uscita dal mondo del lavoro. Inoltre da alcune settimane è partita la discussione tra esecutivo e sindacati che avrebbe dovuto condurre le parti alla condivisione della nuova riforma pensionistica. Presumibilmente l’emergenza coronavirus rallenterà, e non sappiamo di quanto, l’esito del confronto.

L’analisi e la proiezione dell’esperto

Pensioni ultima ora – L’esperto di materia previdenziale Giuseppe Rocco sul sito Ipsoa.it ha prospettato una sua analisi: “L’attuale stagnazione, se non addirittura la prossima recessione economica, causata dall’emergenza coronavirus impatta anche sul sistema previdenziale nel duplice aspetto della sua sostenibilità finanziaria e dell’adeguatezza delle prestazioni. Non va poi dimenticato come il nostro sistema previdenziale si basa sul criterio della ripartizione, con i contributi versati dai lavoratori in attività che costituiscono la linfa di finanziamento dei trattamenti di quiescenza. La tenuta e l’auspicabile riavvio dei tassi occupazionali rappresentano il vero fattore di equilibrio prospettico di lungo periodo del nostro sistema pensionistico che già sconta gli effetti di un sensibile calo demografico”.

Non sarà secondario valutare quanto durerà l’emergenza coronavirus ed in che modo, magari anche grazie alle misure di prossima approvazione da parte del governo, si riusciranno a frenare le difficoltà economiche conseguenti. Tutti aspetti sui quali è impossibile pronunciarsi anche considerando che ci troviamo nel pieno dell’emergenza sanitaria con un numero di contagi ancora altissimo.

