Rangers-Leverkusen: probabili formazioni, quote e pronostico

Giovedì 12 marzo alle ore 21:00, andrà in scena Rangers-Leverkusen, match d’andata degli ottavi di finale di Europa League che si disputerà presso l’Ibrox Stadium.

Il cammino dei padroni di casa dei Rangers, in questa Europa League, non è stato di certo facile. Dopo aver passato la fase a gironi da secondi in un girone di ferro con Porto, Feyenoord e Young Boys, i ragazzi di Gerrard hanno dovuto vedersela ai sedicesimi contro il più che temibile Sporting Braga. La squadra di Glasgow è uscita vittoriosa da entrambi i match del doppio confronto, prima con un 3-2 in casa, poi con 1-0 in Portogallo. 13 goal fatti e 9 subiti fin qui, nella competizione. Il campionato è invece ormai naufragato, dato che il Celtic è primo a +13.

Il Bayer Leverkusen è invece uscito ai gironi di Champions League, ma sembra essere approdato a questa competizione con la fame di chi vuole vincerla. Ne è testimonianza il turno precedente del torneo, in cui i tedeschi hanno eliminato nel doppio confronto il Porto, stra-favorita per la vittoria della coppa. Dopo la vittoria per 2-1 in casa, gli uomini di Bosz si sono riconfermati alla grande in Portogallo, battendo i padroni di casa per 3-1. Alario e Havertz i più in forma del momento, nonché capocannonieri della squadra nel torneo, fino ad ora. Le aspirine occupano la quarta posizione in campionato con 47 punti e si trovano in un grande momento di stagione, come dimostra l’ultima vittoria per 4-0 contro l’Eintracht Francoforte.

Le probabili formazioni di Rangers-Leverkusen

RANGERS (4-3-3): McGregor; Tavernier, Goldson, Katic, Halliday; Jack, Davis, Arfield; Hagi, Morelos, Kent

Allenatore: Steven Gerrard

LEVERKUSEN (3-4-3): Hradecky; Tah, S. Bender, Tapsoba; Bellarabi, Amiri, L. Bender, Sinkgraven; Havertz, Volland, Diaby

Allenatore: Peter Bosz

Il pronostico e le quote della sfida

I bookmakers sono fiduciosi della superiorità dei tedeschi. Infatti l’1 è dato a 3.50, l’X a 3.80, mentre vittoria ospite (2) a 2.00.

Tuttavia ci si aspetta almeno un goal da ambo le parti, per questo consigliamo di giocare il Goal a 1.60, con il No Goal fissato a 2.30.

